Возрождение московского модерна: 120 исторических зданий столицы обрели первоначальный облик

За последние десять лет в Москве по программе капремонта жилья привели в порядок 120 исторических зданий эпохи модерна. Специалисты восстановили первоначальный вид особняков с витражами и доходных домов, богатых лепниной.

Доходный дом купца Лобачёва на Волхонке

В 2022 году завершили реставрацию столетнего доходного дома купца Кузьмы Лобачёва, расположенного на Волхонке (дом 7/6). Работы затронули фасад, кровлю, подъезды, подвалы и инженерные коммуникации. Все решения подчинялись главной задаче — сохранить уникальный исторический облик здания, поэтому материалы и методы тщательно подбирали.

Этот дом в начале XX века построил архитектор Никита Лазарев, который также был предпринимателем и руководил собственным бюро. Фасад выполнен в стиле модерн. Его украшает двухъярусный угловой эркер с фризом, где изображён чертополох. Пространство между окнами третьего и четвёртого этажей занимают медальоны с виноградными лозами. Над аркой можно увидеть пёструю керамическую плитку. Особый шарм придают разнообразные по форме оконные проёмы в лепном обрамлении, картуш, панно с доисторическим ящером над одним из окон и маскароны.

Реставрацию начали с очистки стен от грязи и удаления старой, осыпавшейся штукатурки. Все трещины заделали специальным раствором, а поверхности покрыли антисептическими и антигрибковыми составами. Затем нанесли новый штукатурный слой и восстановили утраченные архитектурные детали. Зданию вернули его подлинные цвета — «арахисовый крем» и «сигнальный белый».

На крыше полностью заменили изношенные стропила, обрешётку и саму кровлю. Все деревянные элементы пропитали огнебиозащитным составом для снижения риска возгорания. Чтобы стабилизировать температурный режим и уровень влажности, уложили современные теплоизоляционные материалы.

Кроме того, мастера отремонтировали вентиляцию, привели в порядок подъезды и подвал, обновили систему центрального отопления, стояки холодного водоснабжения и водоотведения.

Особняк в 2-м Волконском переулке

В 2024 году реставраторы работали со зданием 1907 года постройки, которое спроектировал архитектор Николай Жерихов. Оно расположено по адресу: 2-й Волконский переулок, дом 3, и отличается переменной этажностью — от четырёх до пяти этажей.

Его архитектурный облик весьма выразителен: первый этаж отделан рустом, а стены следующих двух покрыты глазурованной плиткой. Фасадную пластику подчёркивают два ризалита. В одном из них находятся входная группа и лестничная клетка с витражными окнами, над которыми размещены маскароны. Второй ризалит прорезает сквозной арочный проезд. Фронтоны (тимпаны) украшены панно из глазурованной керамической плитки. Между вторым и третьим этажом над окнами тянется ряд декоративных барельефов, а простенки на третьем этаже декорированы венками. Венчает композицию массивный карниз.

Специалисты восстановили фасад и крышу. Процесс начали с очистки поверхностей, заделки трещин и обработки защитными составами. После этого отреставрировали штукатурный слой и все элементы архитектурного декора.

После обновления конструктивов фасаду вернули историческую колористику — «крем авокадо» и кремово-белый. На завершающем этапе отремонтировали входную группу и цоколь, установили новые водосточные трубы.

Работы в Фурманном переулке

В 2025 году продолжаются работы в доходном доме предпринимательницы Александры Монигетти, построенном по проекту архитектора Николая Матвеева (Фурманный переулок, дом 18). Здесь реставрируют фасад, крышу и подвал, а также меняют инженерные системы.

Этот пятиэтажный дом, возведённый в 1917 году по индивидуальному проекту, является ярким примером модерна. Его пластику подчёркивают растительные мотивы и фигурные декоративные элементы. Фасад украшают французские балконы с коваными решётками, покрытыми аутентичными растительными орнаментами. Первый этаж выделен рустом, а порталы входов имеют плавные очертания. Центральную ось здания акцентирует сквозной проезд во двор, фланкированный лопатками. Над входами главного фасада расположены балконы с художественными металлическими ограждениями.

На сегодня специалисты уже расчистили и промыли фасадные поверхности, отреставрировали кирпичную кладку и обработали участки намокания антигрибковыми составами. Особое внимание уделили ремонту декора. Далее здание оштукатурят и покрасят в исторические цвета — «серый янтарь» и кремово-белый. Параллельно идут работы в подвале, а замену электропроводки и магистралей центрального отопления, водоснабжения и водоотведения уже завершили.

В комплексе городского хозяйства столицы подчеркнули, что московская программа капремонта жилого фонда соответствует целям национального проекта «Жильё и городская среда».