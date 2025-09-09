Россиянина-баскетболиста хотят выдать США, а решать будет премьер Франции

Адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина, арестованного во Франции по запросу США, сообщил, что окончательное решение о его экстрадиции будет принимать премьер-министр страны.

«Сначала состоится заседание в следственной палате, которая даст заключение по поводу экстрадиции. После этого это мнение рассмотрит премьер-министр Франции», — пояснил юрист Фредерик Бело.

5 сентября Касаткин официально отказался от экстрадиции в США. Напомним, 26-летнего спортсмена задержали 21 июля в аэропорту Парижа. Его обвиняют в причастности к кибератакам, якобы совершённым хакерской группой Conti. Сам игрок отвергает обвинения, утверждая, что лишь продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, с которого позже могли вестись атаки.