9 сентября, 15:46

Россиянина-баскетболиста хотят выдать США, а решать будет премьер Франции

Обложка © Сергей Фадеичев/ТАСС

Адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина, арестованного во Франции по запросу США, сообщил, что окончательное решение о его экстрадиции будет принимать премьер-министр страны.

«Сначала состоится заседание в следственной палате, которая даст заключение по поводу экстрадиции. После этого это мнение рассмотрит премьер-министр Франции», — пояснил юрист Фредерик Бело.

5 сентября Касаткин официально отказался от экстрадиции в США. Напомним, 26-летнего спортсмена задержали 21 июля в аэропорту Парижа. Его обвиняют в причастности к кибератакам, якобы совершённым хакерской группой Conti. Сам игрок отвергает обвинения, утверждая, что лишь продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, с которого позже могли вестись атаки.

В прошлом сезоне Касаткин провёл 45 матчей за МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по шесть очков за игру.

Марина Фещенко
