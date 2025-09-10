Apple списала четыре iPhone сразу после анонса 17-й линейки: что осталось в продаже
Обложка © ТАСС / AP
Сразу после презентации iPhone 17 компания Apple обновила линейку своих смартфонов. С официального сайта и розничных каналов исчезли сразу четыре модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, сообщает iXBT.
Теперь в актуальном модельном ряду значатся семь устройств стоимостью от $600 до $1200: iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, а также новинки — iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
Продажи iPhone 17 стартуют 19 сентября, предзаказы в США и других странах откроются 12 сентября. В Россию новинки также поступят после официального релиза.
В серию iPhone 17 вошли четыре модели, каждая из которых получила 48-мегапиксельные камеры и дисплеи с частотой обновления 120 Гц.
