«Передышка для бизнеса»: Путин разрешил до 6 месяцев каникул по кредитам
С 1 октября МСП и самозанятые смогут взять кредитные каникулы до полугода
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii
С 1 октября российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса, а также самозанятые смогут оформить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Отсрочка доступна по каждому кредиту один раз в пять лет, если его размер не превышает:
- 10 млн руб. для самозанятых;
- 60 млн руб. для микропредприятий;
- 400 млн руб. для малых предприятий;
- 1 млрд руб. для средних предприятий.
Во время каникул проценты будут начисляться по договорной ставке и капитализироваться ежемесячно. Воспользоваться отсрочкой смогут и те, кто заключил договоры до вступления закона в силу, но не ранее 1 марта 2024 года.
В ЦБ подчеркнули, что кредитные каникулы доступны компаниям из любых отраслей — независимо от падения выручки.
Ранее правительство также предложило увеличить срок ипотечных каникул для семей с детьми до полутора лет: проценты будут начисляться с седьмого месяца и выплачиваться после основного долга.