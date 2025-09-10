Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 07:51

«Передышка для бизнеса»: Путин разрешил до 6 месяцев каникул по кредитам

С 1 октября МСП и самозанятые смогут взять кредитные каникулы до полугода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

С 1 октября российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса, а также самозанятые смогут оформить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Отсрочка доступна по каждому кредиту один раз в пять лет, если его размер не превышает:

  • 10 млн руб. для самозанятых;
  • 60 млн руб. для микропредприятий;
  • 400 млн руб. для малых предприятий;
  • 1 млрд руб. для средних предприятий.

Во время каникул проценты будут начисляться по договорной ставке и капитализироваться ежемесячно. Воспользоваться отсрочкой смогут и те, кто заключил договоры до вступления закона в силу, но не ранее 1 марта 2024 года.

В ЦБ подчеркнули, что кредитные каникулы доступны компаниям из любых отраслей — независимо от падения выручки.

Ранее правительство также предложило увеличить срок ипотечных каникул для семей с детьми до полутора лет: проценты будут начисляться с седьмого месяца и выплачиваться после основного долга.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar