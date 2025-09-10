«Передышка для бизнеса»: Путин разрешил до 6 месяцев каникул по кредитам

С 1 октября российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса, а также самозанятые смогут оформить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Отсрочка доступна по каждому кредиту один раз в пять лет, если его размер не превышает:

10 млн руб. для самозанятых;

60 млн руб. для микропредприятий;

400 млн руб. для малых предприятий;

1 млрд руб. для средних предприятий.

Во время каникул проценты будут начисляться по договорной ставке и капитализироваться ежемесячно. Воспользоваться отсрочкой смогут и те, кто заключил договоры до вступления закона в силу, но не ранее 1 марта 2024 года.

В ЦБ подчеркнули, что кредитные каникулы доступны компаниям из любых отраслей — независимо от падения выручки.