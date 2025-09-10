В Белгороде из-за атак дронов временно закрыли крупные торговые центры

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о временной приостановке работы крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе из-за обострения оперативной ситуации.

По данным властей, за последние сутки регион подвергся массированным атакам беспилотников.

Сообщается также о повреждениях домов, автомобилей и линии электропередачи в ряде других населённых пунктов. Большинство беспилотников удалось сбить силами ПВО.