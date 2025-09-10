Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 07:54

В Белгороде из-за атак дронов временно закрыли крупные торговые центры

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о временной приостановке работы крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе из-за обострения оперативной ситуации.

По данным властей, за последние сутки регион подвергся массированным атакам беспилотников.

  • Над Алексеевским округом сбиты два дрона, от обломков повреждено административное здание.
  • Утром Белгород атаковали беспилотники: пострадала 16-летняя девушка, у неё диагностирована баротравма. Повреждены здание правительства области, частный дом и два многоквартирных дома.
  • В Белгородском районе пять дронов атаковали сёла Бессоновка, Лозовое, Отрадное и хутор Церковный. Есть повреждения частного дома и ангара.
  • В Валуйском округе зафиксированы удары 19 беспилотников, 17 из которых удалось сбить.
  • В Вейделевском районе сбиты четыре дрона, обломки вызвали возгорание сухой травы.
  • В Шебекинском округе атаковали 47 дронов, 43 из них подавлены средствами ПВО. Повреждены дома в сёлах Муром и Новая Таволжанка.

Сообщается также о повреждениях домов, автомобилей и линии электропередачи в ряде других населённых пунктов. Большинство беспилотников удалось сбить силами ПВО.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar