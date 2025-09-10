В Белгороде из-за атак дронов временно закрыли крупные торговые центры
Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о временной приостановке работы крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе из-за обострения оперативной ситуации.
По данным властей, за последние сутки регион подвергся массированным атакам беспилотников.
- Над Алексеевским округом сбиты два дрона, от обломков повреждено административное здание.
- Утром Белгород атаковали беспилотники: пострадала 16-летняя девушка, у неё диагностирована баротравма. Повреждены здание правительства области, частный дом и два многоквартирных дома.
- В Белгородском районе пять дронов атаковали сёла Бессоновка, Лозовое, Отрадное и хутор Церковный. Есть повреждения частного дома и ангара.
- В Валуйском округе зафиксированы удары 19 беспилотников, 17 из которых удалось сбить.
- В Вейделевском районе сбиты четыре дрона, обломки вызвали возгорание сухой травы.
- В Шебекинском округе атаковали 47 дронов, 43 из них подавлены средствами ПВО. Повреждены дома в сёлах Муром и Новая Таволжанка.
Сообщается также о повреждениях домов, автомобилей и линии электропередачи в ряде других населённых пунктов. Большинство беспилотников удалось сбить силами ПВО.