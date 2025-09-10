Ночь паники: Польша пережила атаку ударных дронов, что известно к этому часу

В ночь с 9 на 10 сентября в Польше впервые за долгое время объявили тревогу из-за проникновения ударных беспилотников. По данным польских военных, в воздушное пространство страны залетели несколько десятков дронов. Часть из них была сбита силами ПВО, но некоторые аппараты могли упасть на территории воеводств, прилегающих к украинской границе.

Официальная Варшава сразу назвала случившееся «актом агрессии». При этом принадлежность БпЛА власти не уточняли до самого утра, ссылаясь на продолжающуюся операцию по их идентификации.

Хронология событий: дроны над Польшей

Ночь с 9 на 10 сентября

🔴 Польские радары фиксируют массовый залет дронов со стороны Украины.

ПВО открывает огонь по «нескольким десяткам объектов».

В воздух поднимаются истребители F-16.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Около 03:00 (мск)

Закрываются аэропорты в приграничных воеводствах.

Приостанавливается работа КПП на границе с Белоруссией.

Около 04:00 (мск)

Генштаб Польши сообщает о «беспрецедентном по масштабу нарушении воздушного пространства».

Территориальная оборона переводится на ускоренный режим реагирования.

06:00 (мск)

Премьер Дональд Туск пишет в соцсетях о сбитых дронах и продолжающейся операции.

Президент Кароль Навроцкий подтверждает инцидент и называет его «актом агрессии».

08:00 (07:00 по Варшаве)

Президент собирает совещание в Бюро национальной безопасности.

Обсуждается возможность задействования статьи 4 Договора о НАТО.

09:00 (мск)

Начинается экстренное заседание Совета министров под руководством Туска.

Премьер докладывает о ситуации генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Утро 10 сентября

Польские военные сообщают: часть дронов сбита, ведется поиск мест падения.

Туск официально заявляет, что дроны были российскими, их было «огромное количество».

Американский конгрессмен Джо Уилсон называет атаку «актом войны» и требует от президента Трампа санкций против России.

Фото © Gettyimages / Sean Gallup

Ответ Польши

Реакция последовала незамедлительно:

в воздух подняли истребители F-16,

временно закрыли границу с Белоруссией,

приостановили работу ряда аэропортов, через которые в последние месяцы шли военные грузы для Украины,

усилили работу радиолокационных станций и мобилизовали подразделения территориальной обороны.

По словам премьера Дональда Туска, дроны представляли реальную угрозу гражданам. Он сообщил, что операция по их нейтрализации продолжается.

Экстренное заседание

Около 9:00 мск в Варшаве началось заседание Совета министров. Официальный представитель кабмина Адам Шлапка написал в соцсети X, что премьер «проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность».

Кроме того, Туск заявил, что уведомил генсека НАТО Йенса Столтенберга о ситуации и мерах, предпринятых польскими военными.

Позиция армии

Генштаб Польши подтвердил, что в ночь на 10 сентября армия России наносила удары по объектам на западе Украины, и именно в этот момент польское воздушное пространство было нарушено.

По данным командования:

дроны проникали в районы Подляского, Мазовецкого и Люблинского воеводств;

велось радиолокационное сопровождение «нескольких десятков объектов»;

по части аппаратов было применено вооружение, они сбиты;

ведётся поиск мест падения.

Военные назвали происшедшее «беспрецедентным по масштабу нарушением польского воздушного пространства». Территориальная оборона страны ввела сокращённое время прибытия солдат в части — теперь оно не должно превышать шести часов.

Власти рассматривают статью 4 НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что на совещании в Бюро национальной безопасности обсуждалась возможность применения статьи 4 Договора о НАТО.

Эта статья предусматривает консультации между союзниками в случае, если одна из стран считает, что её территориальная целостность или безопасность находятся под угрозой.

Навроцкий подчеркнул, что вопрос вынесен на обсуждение, но окончательное решение пока не принято.

Реакция Запада

Инцидент вызвал резкую реакцию за океаном. Американский конгрессмен Джо Уилсон (республиканец) заявил, что Польшу атаковали «иранские шахеды», которыми пользуется Россия. Он назвал произошедшее «актом войны» и потребовал от президента Дональда Трампа немедленных санкций против Москвы и дополнительной военной помощи Украине.

Чьи дроны?

Несмотря на заявления западных политиков, в самой Польше долго избегали прямых обвинений. Премьер Дональд Туск и президент Кароль Навроцкий в первых комментариях не указывали, чьи аппараты залетели в страну.