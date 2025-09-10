Oracle может прибавить $190 млрд и вывести Эллисона в погоню за Маском

Рыночная капитализация Oracle может вырасти на рекордные $190 млрд всего за один день, сообщает Bloomberg. Если рост котировок на 28%, зафиксированный на внебиржевых торгах, сохранится, это станет крупнейшим скачком для компании с 1999 года.

Такой рост позволит Oracle войти в топ-10 крупнейших корпораций индекса S&P 500, обогнав по капитализации JPMorgan Chase, Walmart и Visa. Общая стоимость компании может достичь $870 млрд.

Причиной стал квартальный отчёт: выручка Oracle за первый квартал 2026 финансового года выросла на 12% — до $14,9 млрд, а будущие обязательства (RPO) подскочили на 359%, достигнув $455 млрд. В компании объяснили результат заключением многомиллиардных контрактов на обучение искусственного интеллекта в облаке Oracle.