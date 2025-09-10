В Подмосковье стало больше умных домов В Московской области жители всё активнее внедряют умные гаджеты в свои дома. За последний год число пользователей умных устройств в регионе выросло на 10%. Трафик с таких устройств в среднем увеличился на 50%. 10 сентября, 11:22 Жители Подмосковья активно внедряют в дома умные гаджеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JOURNEY STUDIO7

В прошлом году среди областных поселений в лидерах по числу подключённых устройств оказались Истра, Одинцово, Раменское, Чехов и Солнечногорск. В 2025 году первые три места занимают Раменское, Истра и Одинцово. За ними следуют Домодедово и Мытищи. Самую высокую динамику подключений умных устройств показали Михнево (+57%), Чехов (+53%), Бронницы (+39%), Черноголовка (+33%) и Коломна (+22%). Это следует из данных аналитиков МегаФона и Yota.

Жители Подмосковья в этом году стали чаще приобретать датчики температуры воздуха (+117%), мультироутеры с комплектами датчиков (+100%) и моторы для рулонных штор (+40%).

В абсолютных показателях в топе продаж умных устройств в Подмосковье оказались колонки, вокруг которых концентрируется экосистема умного дома. За ними следуют хабы — основные устройства, которые позволяют управлять всем домом и соединять между собой технику для обмена данными. На третьем месте по популярности оказались умные розетки и датчики.

Среди владельцев умных домов преобладают люди в возрастной категории 35–44 года. При этом на мужчин приходится 80% подключений.

Авторы Валерия Мишина