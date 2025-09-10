Мессенджер MAX
Регион
10 сентября, 11:07

«Опасность для детей»: В России требуют убрать самокаты от школ и садиков

В Петербурге предложили запретить самокаты рядом со школами и детсадами

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге депутат муниципального образования посёлка Шушары Михаил Ветров выступил с предложением ограничить движение электросамокатов рядом с детскими учреждениями. Копия обращения, направленного начальнику ГИБДД Михаилу Черникову, оказалась в распоряжении RT.

По словам Ветрова, электросамокаты остаются одной из главных проблем на улицах российских городов. Он предлагает полностью запретить их движение вблизи школ, детских садов, училищ, поликлиник и других объектов, где находятся дети.

Также парламентарий предлагает рассмотреть возможность запрета парковок и аренды самокатов рядом с такими учреждениями.

«Ночной дозор»: Во Владивостоке ввели комендантский час для электросамокатов

В последние годы власти разных регионов всё чаще вводят ограничения на движение электросамокатов. В Москве и Казани установили лимиты скорости для аренды, в Сочи и Нижнем Новгороде запретили проезд по набережным и в зонах массового отдыха, а в ряде европейских столиц, включая Париж, прокат самокатов и вовсе отменили. Причина — рост числа ДТП с участием СИМ и жалобы жителей на хаотичную парковку.

