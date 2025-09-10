«Опасность для детей»: В России требуют убрать самокаты от школ и садиков

В Санкт-Петербурге депутат муниципального образования посёлка Шушары Михаил Ветров выступил с предложением ограничить движение электросамокатов рядом с детскими учреждениями. Копия обращения, направленного начальнику ГИБДД Михаилу Черникову, оказалась в распоряжении RT.

По словам Ветрова, электросамокаты остаются одной из главных проблем на улицах российских городов. Он предлагает полностью запретить их движение вблизи школ, детских садов, училищ, поликлиник и других объектов, где находятся дети.

Также парламентарий предлагает рассмотреть возможность запрета парковок и аренды самокатов рядом с такими учреждениями.