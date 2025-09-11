С 1 октября повысят социальные выплаты и сделают прибавку к празднику. Кто получит больше Оглавление Какие дополнительные выплаты получат пенсионеры к 1 октября Какие социальные выплаты повысят с 1 октября и на сколько Как изменился порядок получения пособий в сентябре На сколько повысили детские пособия 1 октября отмечается День пожилого человека, к которому пенсионеры получат разовую доплату. Кроме того, будет индексация пенсий, пособий, компенсаций. Какие социальные выплаты повысят и на сколько? 10 сентября, 21:51 Юристы рассказали, какие социальные выплаты повысят с 1 октября. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие дополнительные выплаты получат пенсионеры к 1 октября

1 октября отмечается День пожилого человека. Каждый год к этой дате часть пенсионеров получает разовые выплаты. Суммы значительно различаются в зависимости от того, где человек живёт.

— Ежегодные выплаты ко Дню пожилого человека есть, например, в Рязанской, Челябинской, Ярославской областях, в Ямало-Ненецком АО. Суммы варьируются от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч рублей. Размер выплат зависит не только от региона, но и от категории получателей. Где-то выплаты делают всем пенсионерам, а где-то только после наступления определённого возраста, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Какие социальные выплаты повысят с 1 октября и на сколько

С 1 октября повысят многие социальные выплаты, которые делают на уровне регионов и муниципальных образований. Так, в Рязанской области будет проиндексирована денежная компенсация на полноценное питание.

— Эта мера поддержки распространяется на беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. На 2025 год он составляет 16 669 рублей. Размер выплаты беременным и кормящим матерям увеличится с 594,50 рубля до 621,25; на ребёнка до года с 1189 рублей до 1242,51; на ребёнка с двух до трёх лет — с 951,19 рубля до 993,99, — сообщила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

В Архангельской области с 1 октября будет проиндексировано ежемесячное пособие на ребёнка, не посещающего дошкольную образовательную организацию. Оно увеличится с 2463,66 рубля до 2562,21. Также будет проиндексировано вознаграждение приёмным родителям. Размер увеличится с 5476,64 рубля до 5695,71.

Повысят и размеры выплат для отдельных категорий граждан. Так, ЕДВ ветеранам труда и ветеранам труда Архангельской области будет увеличено с 1015,79 рубля до 1056,42; ЕДВ на приобретение твёрдого топлива людям, проживающим в домах с печным отоплением, с 473 рублей до 491,92 рубля; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, награждённым двумя орденами СССР и Российской Федерации, — с 3560,19 рубля до 3702,60; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан, награждённых тремя и более орденами СССР и Российской Федерации, — с 7120,39 рубля до 7405,21; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение неработающих граждан РФ, имеющих право на пенсию по старости, которым за особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области присвоены почётные звания, — с 769,90 рубля до 800,70 рубля.

В Саратовской области будут проиндексированы на 4,5% ежемесячные доплаты к пенсиям гражданам, имеющим особые заслуги перед регионом в области государственного, хозяйственного и социально-культурного развития. Индексация затронет ЕДВ ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда Саратовской области; ежемесячное пособие на ребёнка родителям, воспитывающим детей в возрасте от семнадцати до восемнадцати лет; ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ежемесячные денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Кроме того, индексация касается единовременной социальной выплаты многодетным семьям на приобретение автотранспорта (легкового автомобиля или микроавтобуса); регионального материнского (семейного) капитала и целого ряда других региональных выплат.

Как изменился порядок получения пособий в сентябре

В Социальном фонде России сообщили, что с 1 сентября 2025 года отделения СФР по всей стране открыли приём заявок на оформление пособия по беременности и родам, которое получают студентки. Раньше выплаты делали сами учебные заведения в регионах. С сентября выплату пособий начали делать централизованно на федеральном уровне.

— Специально к запуску услуги заработал электронный сервис. Он позволяет обратиться за выплатой онлайн. Кроме портала госуслуг заявление можно подать в клиентских службах Социального фонда и многофункциональных центрах, — пояснили в СФР.

На сколько повысили детские пособия

В СФР подчеркнули, что важным изменением с сентября стало повышение размера пособия по беременности и родам для студенток. Если раньше выплата рассчитывалась из средней стипендии, то теперь для этого учитывают установленный в регионе прожиточный минимум.

— При стипендии на уровне 3,5 тыс. рублей пособие раньше составляло около 16 тыс. рублей. С сентября 2025 года выплата в среднем по России увеличится до 90,2 тыс. рублей, то есть в разы. Важно учесть, что пособие в новом размере будет назначено, если заявление было подано в Социальный фонд начиная с 1 сентября. Если оно подавалось ранее, то выплату назначат по старым правилам, — добавили в СФР.

