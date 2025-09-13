От Ады Лавлейс до ИИ: 256 причин поздравить программистов с их праздником
Оглавление
13 сентября 2025 года отмечается День программиста — профессиональный праздник людей, которые создают цифровой мир вокруг нас. Подробнее об этой профессии и традициях празднования — в материале Life.ru.
День программиста 2025 — как отмечается, что подарить. Обложка © «Шедеврум»
День программиста отмечается в 256-й день года. Число 256 важно для информатики: в одном байте как раз 256 различных значений, а степенной характер числа (2⁸) хорошо описывает двоичную логику компьютеров. В невисокосном году праздник выпадает на 13 сентября. В високосном году дата смещается на 12 сентября.
От неофициального сборища до указа президента: как программисты отстояли свой праздник
Сегодня День программиста — это официальный праздник. Но так было не всегда. Ещё в начале 2000-х годов программисты в России отмечали 256-й день года только в кругу коллег и друзей. Тогда IT-сфера стремительно развивалась: появлялись новые компании, интернет становился частью повседневной жизни, а профессия программиста из редкой профессии «для гениев» превращалась в востребованную и массовую. Логично, что у специалистов, которые писали код и создавали цифровую инфраструктуру, появился свой неофициальный праздник.
Инициаторами идеи стали сотрудники компании «Параграф» в 2002 году. Они предложили праздновать именно 256-й день года. Предложение быстро подхватили IT-сообщества. В университетах в этот день проводили олимпиады по программированию, компании устраивали корпоративные конкурсы, а на форумах и в блогах появлялись шуточные флешмобы: поздравления в виде кода на разных языках, «программы-открытки» и шуточные алгоритмы «счастья и удачи». Постепенно традиция распространилась по стране.
День программиста — когда появился профессиональный праздник айтишников. Фото © ТАСС / Денис Гришкин
Официальный статус праздник получил в 2009 году. 11 сентября президент Дмитрий Медведев подписал Указ № 1034 «О Дне программиста». С этого момента праздник вошёл в официальный календарь России и перестал быть только внутренней традицией программистских сообществ.
С тех пор 256-й день года отмечают не только в компаниях и вузах, но и на более широком уровне. В крупных городах стали проводить IT-фестивали, хакатоны и митапы.
Не только Россия отмечает этот праздник. В мире тоже прижилась традиция праздновать Международный день программиста (International Programmers’ Day). Чаще всего его также празднуют именно в 256-й день года. В США и Европе IT-компании в этот день устраивают лекции, митапы и хакатоны, университеты проводят открытые уроки и марафоны по программированию, а в соцсетях появляются шуточные поздравления на языках кода. Хотя официальный статус праздник получил лишь в России и Беларуси, глобальное сообщество программистов давно считает эту дату поводом собраться и вспомнить, как сильно мир зависит от технологий.
Они делают всё: почему без программистов не будет ни банка, ни больницы, ни даже света дома
Программисты создают цифровую инфраструктуру, на которой держится жизнь общества. Онлайн-банкинг, маркетплейсы, социальные сети, поисковики, сервисы доставки и видеосвязи — всё это результат их работы. Они обеспечивают стабильную работу государственных порталов, электронных медицинских карт, систем «умного города». От их кода зависит, сможете ли вы купить билет на поезд или вовремя оплатить коммунальные услуги.
Особенно остро потребность в программистах проявляется сегодня, в эпоху искусственного интеллекта. Нейросети генерируют тексты, картинки, музыку, помогают врачам диагностировать болезни, а инженерам прогнозировать аварии. Но за каждой моделью стоит команда программистов: они готовят данные, пишут алгоритмы, обучают модели и интегрируют их в готовые продукты.
Программисты сейчас незаменимы буквально во всех сферах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny
Без разработчиков невозможно представить ни одну сферу — от исследований космоса до сельского хозяйства. Они управляют роботами на заводах, пишут софт для спутников, создают системы мониторинга климата, развивают телемедицину и образовательные платформы. Даже «умные» холодильники и колонки с голосовыми ассистентами — результат их работы. В будущем потребность в программистах только усилится, ведь цифровизация охватывает всё новые сферы.
От перфокарт до нейросетей: как инженеры-математики превратились в самых дорогих специалистов мира
Профессия программиста появилась задолго до появления смартфонов и интернета. В середине XX века люди писали первые программы для громоздких ЭВМ с перфокартами и примитивными командами. С тех времён многое изменилось: компьютеры стали карманными, а языки программирования — удобными и гибкими. Но главная суть осталась прежней: программисты создают инструкции для машин, превращая математические алгоритмы в работающие продукты.
Первые программисты были скорее математиками и инженерами. Они писали код для научных расчётов, военных задач, космических проектов. Одним из самых ярких примеров считается работа Маргарет Гамильтон и её команды над программным обеспечением для миссий «Аполлон» — именно её код помог американским астронавтам высадиться на Луну. Постепенно профессия отделилась от математики и инженерии и стала самостоятельной сферой с собственными школами и университетскими курсами.
Современный программист работает не только за клавиатурой. Он проектирует архитектуру систем, думает о пользовательском опыте, тестирует код, следит за безопасностью и поддерживает работу сервисов.
Рейтинг языков программирования: какой язык учить в 2025 году, чтобы стать востребованным
Сегодня существуют сотни языков программирования. Одни остались в истории — такие как «Алгол» или Pascal, другие до сих пор активно развиваются — например C и C++. Популярны Java и C#, которые используются в корпоративных системах. Для веба незаменимы JavaScript и TypeScript. Для анализа данных и машинного обучения востребованы Python и R. Каждый язык решает свои задачи, и программист выбирает инструменты в зависимости от проекта.
По данным разных рейтингов, сегодня лидируют Python, JavaScript, Java, C# и C++. Python ценят за простоту и мощные библиотеки, JavaScript — за универсальность в веб-разработке, Java и C# — за эффективность в больших корпоративных системах, а C++ — за скорость и близость к железу. SQL остаётся базовым языком работы с данными.
Шутки, баги и марафоны за пиццей: как живут и ошибаются те, кто пишет код для всего мира
- Многие считают, что первым программистом был Чарльз Бэббидж, но на самом деле этой чести удостоилась женщина — Ада Лавлейс, дочь поэта Байрона. В середине XIX века она написала набор инструкций для «аналитической машины» и показала, как можно использовать вычислительные устройства для решения задач, выходящих за рамки арифметики.
- Программисты любят шутки про свою профессию. Например, классическая: «Программист пошёл в магазин. Жена попросила: купи батон и, если будут яйца, возьми десяток. Программист принёс 10 батонов, потому что яйца были». Эта шутка прекрасно отражает буквальность мышления программиста и точность в исполнении инструкций.
- Иногда жизнь показывает, насколько важна работа программистов. В июле 2024 года произошёл один из крупнейших сбоев в истории: из-за ошибки в обновлении антивирусного ПО CrowdStrike Falcon по всему миру «упала» операционная система Windows. Миллионы компьютеров одновременно перезагрузились и перестали работать: аэропорты задерживали рейсы, банки и госпорталы временно закрылись, магазины не могли пробить чеки. По сути, ошибка одного программиста и пропущенный баг в обновлении вызвали мировой технологический коллапс, который устраняли несколько дней.
- Есть легенды о «марафонах программистов», когда разработчики не отрываются от клавиатуры по 20–30 часов подряд, чтобы доделать важный проект или выиграть хакатон. После этого они спят по двое суток, но всё равно возвращаются к работе, потому что код — это страсть.
Пицца, Hello, World и тосты за код: как устроить идеальный праздник для айтишника
В России праздник нередко отмечается тематическими вечеринками: например, команды собираются на ужины с тостами, заказывают пиццу и играют на старых восьмибитных приставках вроде Dendy.
Некоторые корпорации дарят фирменный мерч — футболки, кружки, стикеры с IT-художественными шутками и символами профессии.
Самыми популярными подарками для программистов являются символические вещи с юмором и IT-отсылками. Это кружки с надписью Hello, World!, футболки с байт-шутками, стикеры с мемами или необычные аксессуары для рабочего стола. Фраза Hello, World! имеет особое значение: именно так выглядит первая программа, которую пишут новички на любом языке программирования. Она выводит простое приветствие на экран и символизирует первый шаг в профессию. Такой подарок напоминает о старте пути каждого разработчика и вызывает улыбку у даже самых опытных специалистов.
Также айтишникам можно подарить доступ к онлайн-курсам, билеты на профильные конференции или участие в технических мероприятиях — всё, что помогает программистам развиваться.