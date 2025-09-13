От Ады Лавлейс до ИИ: 256 причин поздравить программистов с их праздником

От неофициального сборища до указа президента: как программисты отстояли свой праздник

Они делают всё: почему без программистов не будет ни банка, ни больницы, ни даже света дома

От перфокарт до нейросетей: как инженеры-математики превратились в самых дорогих специалистов мира

Рейтинг языков программирования: какой язык учить в 2025 году, чтобы стать востребованным

Шутки, баги и марафоны за пиццей: как живут и ошибаются те, кто пишет код для всего мира

Пицца, Hello, World и тосты за код: как устроить идеальный праздник для айтишника