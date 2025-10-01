Инфраструктура для людей: Как в Москве создают комфорт вокруг станций метро и МЦД

За минувшее десятилетие в Москве привели в порядок почти 450 транспортных объектов. В текущем году планируется обновить больше 40 таких территорий, чья общая площадь превышает 350 гектаров. В этот перечень входят станции метрополитена, московских центральных диаметров (МЦД), городские вокзалы и прилегающие к ним пространства. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Новый облик транспортных зон

Градоначальник отметил, что ключевой задачей для повышения качества транспортной системы стало облагораживание территорий вокруг её узлов. По его словам, теперь вместо узких проходов горожане видят просторные тротуары, а стихийные стоянки уступают место организованным парковкам. Он добавил, что эти зоны пополняются современными фонарями, скамейками и зелёными уголками для отдыха.

Примеры преображённых территорий

Результаты этой работы можно увидеть, например, возле станции МЦД-4 «Кусково», где появились удобные пути для пешеходов и подъезды для машин. Это ускорило пересадку между наземным транспортом и поездами. На 2-й Владимирской улице и в Новотетёрках расширили пешеходные зоны, заменили асфальт, смонтировали энергоэффективные фонари и новые остановочные павильоны, а также высадили газоны. В этом году на улице Новотетёрки дополнительно обустроили спортивный кластер с памп-треком, скейт-парком и площадками для стритбола и волейбола.

Возле станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро преобразили небольшой транзитный сквер. Там создали уютную зону для спокойного отдыха с прогулочными дорожками, парковой мебелью и перголами, на которых разместили качели. Специалисты разбили газон, а с наступлением поздней осени планируют высадить липы, сирень, многолетние цветы и живую изгородь из кизильника.

Завершили обустройство пешеходного маршрута от жилых кварталов до станции метро «Аэропорт Внуково». Здесь организовали регулируемый переход через Боровское шоссе, отремонтировали тротуары и подъезды к домам, разбили газон и установили современные фонари. В скором времени мастера закончат работы по облагораживанию центрального парка.

Комфортное общественное пространство создали и рядом со станцией «Отрадное». Около выходов из метро организовали зелёные зоны отдыха и установили перголы с качелями. Уютные скверы появились на улицах Хачатуряна и Декабристов. Ещё одну зону отдыха привели в порядок на пересечении Северного бульвара и улицы Декабристов: там высадили газон, поставили лавочки и провели освещение.

На месте пустыря у многоуровневой парковки на Северном бульваре возникло террасное общественное пространство в экостиле. Его украсили необычные фонари и удобные деревянные скамейки, вмонтированные в подпорную стенку из архитектурного бетона. Осенью здесь планируют высадить разнообразные растения. А на пересечении улиц Хачатуряна и Каргопольской построили детскую и спортивную площадки.

Удобные пешеходные маршруты проложили возле станции МЦД-3 «Останкино». Благодаря новым подходам и подъездам пересаживаться с одного вида транспорта на другой стало значительно комфортнее.

На улице Новомосковской и в проезде Дубовой Рощи расширили тротуары, обновили асфальт и заменили старые фонарные столбы. Дополнительно там установили современные остановочные павильоны и организовали парковочные места.

Текущие и будущие проекты

Активные работы ведутся на территориях, прилегающих к станциям «Новохохловская» МЦК и МЦД. Чтобы путь к МЦД был безопасным и удобным, вдоль насыпи строят тротуар на сваях, который покроют террасной доской и оборудуют светильниками.

Около станции «Славянский бульвар» появится комплекс из пяти навесов, реализующих принцип «сухие ноги». Эта конструкция позволит пассажирам с комфортом пересаживаться на автобусы со станций МЦД и метро «Славянский бульвар» даже в непогоду.

Рядом с транспортным узлом «Домодедовская» выполнили уже 85% от всех запланированных работ. Обновили пространство возле самой станции метро, а также части дублёров Каширского шоссе, Орехового бульвара, улиц Домодедовской и Генерала Белова.

Под землю в кабельную канализацию перенесли почти 13 километров воздушных линий электропередачи, проложили свыше 1,2 километра труб для ливневой канализации, заменили покрытие тротуаров и проездов. Устаревшие фонари сменили современные модели со светодиодными светильниками, а на пешеходных переходах сделали контрастную подсветку.

Вдоль дублёра Каширского шоссе, который отделяет магистраль от жилых домов, заменили покрытие дорожек, отремонтировали лестницы и пандусы, разбили газон. Вскоре там обновят три детские площадки, две многофункциональные спортивные зоны и одну для воркаута. На них уложат безопасное покрытие из резиновой крошки и установят современное спортивное и игровое оборудование для детей всех возрастов.

Также приведут в порядок футбольное поле около дома 98, корпуса 1 на Каширском шоссе. Там заменят резиновое покрытие на искусственный газон, поставят новые ворота и защитную сетку.