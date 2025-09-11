Мессенджер MAX
11 сентября, 08:41

Сотни россиян купили фальшивые билеты на матч Армения — Португалия

Обложка © РИА Новости / Нина Зотина

Сотни российских болельщиков не смогли попасть на матч Армения — Португалия из-за поддельных билетов, купленных на фишинговых сайтах и в Telegram-каналах.

Среди пострадавших — Мария из Новосибирска. Она прилетела в Ереван с сыном, чтобы исполнить его мечту — увидеть Криштиану Роналду, передаёт Mash на спорте. Женщина отдала 70 тысяч рублей за два билета на неофициальном сайте, который посоветовали знакомые. Организаторы уверяли, что электронные тикеты придут только в день игры. Но за несколько часов до матча Мария получила сообщение: квота якобы не была получена. Сервис предложил заменить места на более дешёвые или оформить возврат, а затем перестал выходить на связь.

Пытаясь всё-таки попасть на матч, Мария купила билеты через Telegram-канал за 30 тысяч рублей. Но и там оказались мошенники. В итоге семья потеряла около 250 тысяч рублей на перелёт, проживание и фальшивые билеты.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Армения
  • португалия
  • Криштиану Роналду
  • Футбол
  • Спорт
