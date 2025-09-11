Поедет ли Путин в Корею? В Кремле ответили на вопрос об участии в саммите АТЭС
Песков: Решения об участии Путина в саммите АТЭС пока нет
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее пока не принято.
«Нет, пока это решение не принималось», — уточнил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что организаторы пригласили российского лидера на саммит, который пройдёт 31 октября — 1 ноября в городе Кёнджу, столице одного из древних корейских государств.
В предыдущие годы Владимир Путин не всегда лично участвовал в саммитах АТЭС: Россию на этих встречах нередко представляли премьер Михаил Мишустин или глава МИД Сергей Лавров. В Кремле объясняли это насыщенным графиком президента и приоритетом других международных мероприятий.