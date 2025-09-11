Поедет ли Путин в Корею? В Кремле ответили на вопрос об участии в саммите АТЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее пока не принято.

«Нет, пока это решение не принималось», — уточнил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что организаторы пригласили российского лидера на саммит, который пройдёт 31 октября — 1 ноября в городе Кёнджу, столице одного из древних корейских государств.