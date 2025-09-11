«В долгу не останусь»: Лукашенко получил от Трампа неожиданный подарок
Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома
Обложка © БЕЛТА
Президент США Дональд Трамп передал в подарок Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома. Об этом сообщило агентство БелТА.
Подарок белорусскому лидеру вручил представитель Трампа Джон Коул во время встречи в Минске.
«Я уже выходил из Овального кабинета. Он (Трамп) меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту"», — рассказал Коул.
Александр Лукашенко, рассматривая презент, отметил: «Да, интересные запонки. С изображением Белого дома», и добавил, что постарается «в долгу не остаться».
Отметим, что визит посланника Трампа в Минск уже можно назвать историческим. После встречи с ним Белоруссия освободила 52 политзаключенных, среди которых граждане Литвы, Германии, Франции, Латвии, Польши и Великобритании. Кроме того, как стало известно сегодня, США снимают санкции с «Белавиа» и возвращают посольство в Минске.