«Меньше, чем у судей»: Журова развеяла миф о депутатских пенсиях

По словам Журовой, пенсия депутатов зависит от их оклада, который составляет 90 тысяч рублей. В итоге, подчеркнула она, выплаты выходят меньше, чем у послов, судей, некоторых чиновников и многих других категорий граждан.

Тема пенсий депутатов Госдумы не раз становилась предметом общественных споров. Согласно действующему законодательству, парламентарии имеют право на дополнительные надбавки к пенсии при условии, что они проработали в Госдуме не менее пяти лет. При этом выплаты формируются не только из страховой части, но и за счёт федерального бюджета, что вызывает критику со стороны граждан, считающих такие условия привилегированными по сравнению с обычными пенсионерами. По данным Пенсионного фонда и открытых публикаций последних лет, средний размер пенсии депутата Госдумы, проработавшего полный срок, составляет порядка 46–50 тысяч рублей. При более длительном стаже сумма может увеличиваться и превышать 70 тысяч рублей.