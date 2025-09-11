«Меньше, чем у судей»: Журова развеяла миф о депутатских пенсиях
Журова рассказала, как формируется пенсия депутатов Госдумы
Олимпийская чемпионка и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, как рассчитываются депутатские пенсии. Её слова приводит Sport24.
По словам Журовой, пенсия депутатов зависит от их оклада, который составляет 90 тысяч рублей. В итоге, подчеркнула она, выплаты выходят меньше, чем у послов, судей, некоторых чиновников и многих других категорий граждан.
Тема пенсий депутатов Госдумы не раз становилась предметом общественных споров. Согласно действующему законодательству, парламентарии имеют право на дополнительные надбавки к пенсии при условии, что они проработали в Госдуме не менее пяти лет. При этом выплаты формируются не только из страховой части, но и за счёт федерального бюджета, что вызывает критику со стороны граждан, считающих такие условия привилегированными по сравнению с обычными пенсионерами. По данным Пенсионного фонда и открытых публикаций последних лет, средний размер пенсии депутата Госдумы, проработавшего полный срок, составляет порядка 46–50 тысяч рублей. При более длительном стаже сумма может увеличиваться и превышать 70 тысяч рублей.