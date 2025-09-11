Какие лекарства подорожали в сентябре 2025 и что ждёт российский рынок дальше

Фармацевтический рынок в России этой осенью оказался в центре внимания: цены на лекарства уверенно растут, а структура продаж стремительно меняется. Новые категории препаратов выходят в топ, а аптечные сети соревнуются за покупателей как в залах, так и в онлайн-пространстве. Сентябрьские данные показали, что ситуация динамична: отечественные и импортные лекарства дорожают разными темпами, формируя новые привычки у покупателей и подталкивая фармотрасль к перестройке.

Средняя стоимость упаковки лекарства в России к сентябрю 2025 года достигла 386 рублей: отечественные препараты в среднем стоят 288 рублей, что на 20% выше прошлогоднего уровня, а импортные — 578 рублей, что уже выше на 9%. Недавно были замечены следующие тенденции: если в прошлом году отечественные и зарубежные лекарства дорожали одинаковыми темпами — около 19%, то теперь наметился новый тренд. Цены на российские препараты стремительно приближаются к импортным, и к концу года упаковка отечественного лекарства может превысить отметку в 300 рублей. Основной фактор — инфляция, которая уже превышает 10%.

Цены на лекарства в сентябре 2025: что изменилось. Фото © ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru

Российский аптечный рынок продолжает расти за счёт федеральных и региональных сетей. По словам главы аналитического агентства Николая Демидова, на которые ссылается MK.ru, в стране сегодня работает около 82 тысяч аптек, и сети федерального уровня второй год подряд прибавляют почти вдвое быстрее рынка — около 25% ежегодно. Однако, несмотря на уверенное расширение, крупные игроки по-прежнему редко выходят в отдалённые районы, где остаются преимущественно небольшие точки.

Отдельного внимания заслуживают новые лидеры продаж. На первом месте — препараты для снижения веса, разработанные как вспомогательные средства при терапии диабета, но быстро завоевавшие популярность у людей, кто хочет быстро и без труда похудеть. На втором — антитромболитики, спрос на которые усилился в пандемийные годы. Традиционные жаропонижающие постепенно уступают место в топе.

Где дешевле покупать лекарства: в онлайн-аптеке или очно? Фото © ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru

Не менее заметен рост онлайн-продаж: их динамика сейчас в три раза выше, чем в обычных аптеках, а средняя стоимость покупки через Интернет на 40% превышает офлайн-цену. Эксперты считают, что такая тенденция сохранится, а цифровые площадки будут играть всё более важную роль в фармритейле.