Какие лекарства подорожали в сентябре 2025 и что ждёт российский рынок дальше
Цены на лекарства в России продолжают расти, а рынок переживает серьёзные перемены. Новые препараты выходят в лидеры продаж, а покупатели всё чаще переходят в онлайн. Что происходит с аптечным бизнесом и сколько теперь стоит упаковка?
Какие лекарства продолжат расти в цене в сентябре 2025 года. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман
Фармацевтический рынок в России этой осенью оказался в центре внимания: цены на лекарства уверенно растут, а структура продаж стремительно меняется. Новые категории препаратов выходят в топ, а аптечные сети соревнуются за покупателей как в залах, так и в онлайн-пространстве. Сентябрьские данные показали, что ситуация динамична: отечественные и импортные лекарства дорожают разными темпами, формируя новые привычки у покупателей и подталкивая фармотрасль к перестройке.
Средняя стоимость упаковки лекарства в России к сентябрю 2025 года достигла 386 рублей: отечественные препараты в среднем стоят 288 рублей, что на 20% выше прошлогоднего уровня, а импортные — 578 рублей, что уже выше на 9%. Недавно были замечены следующие тенденции: если в прошлом году отечественные и зарубежные лекарства дорожали одинаковыми темпами — около 19%, то теперь наметился новый тренд. Цены на российские препараты стремительно приближаются к импортным, и к концу года упаковка отечественного лекарства может превысить отметку в 300 рублей. Основной фактор — инфляция, которая уже превышает 10%.
Цены на лекарства в сентябре 2025: что изменилось. Фото © ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru
Российский аптечный рынок продолжает расти за счёт федеральных и региональных сетей. По словам главы аналитического агентства Николая Демидова, на которые ссылается MK.ru, в стране сегодня работает около 82 тысяч аптек, и сети федерального уровня второй год подряд прибавляют почти вдвое быстрее рынка — около 25% ежегодно. Однако, несмотря на уверенное расширение, крупные игроки по-прежнему редко выходят в отдалённые районы, где остаются преимущественно небольшие точки.
Отдельного внимания заслуживают новые лидеры продаж. На первом месте — препараты для снижения веса, разработанные как вспомогательные средства при терапии диабета, но быстро завоевавшие популярность у людей, кто хочет быстро и без труда похудеть. На втором — антитромболитики, спрос на которые усилился в пандемийные годы. Традиционные жаропонижающие постепенно уступают место в топе.
Где дешевле покупать лекарства: в онлайн-аптеке или очно? Фото © ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru
Не менее заметен рост онлайн-продаж: их динамика сейчас в три раза выше, чем в обычных аптеках, а средняя стоимость покупки через Интернет на 40% превышает офлайн-цену. Эксперты считают, что такая тенденция сохранится, а цифровые площадки будут играть всё более важную роль в фармритейле.
Рост цен на препараты и изменения в аптечной торговле — не временный всплеск, а часть более глубоких процессов на фармрынке. Сочетание инфляции, новых потребностей и активного развития онлайн-каналов задаёт курс, который будет влиять на рынок до конца года и дальше. Для потребителей это повод внимательнее относиться к своим покупкам и следить за тенденциями, а для бизнеса — сигнал к поиску новых решений и форматов. И если вдруг нужной таблетки из-за этого вовремя не оказалось под рукой, то Life.ru уже рассказал про 5 способов снизить давление за 10 минут без лекарств.