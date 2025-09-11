«Закрывать не будем»: В Военторге объяснили слухи о сети «Армия России»
Компания Военторг опровергла сообщения о закрытии магазинов бренда «Армия России». Об этом заявил заместитель гендиректора компании Аслан Рзаев в комментарии ТАСС.
«У нас 600 магазинов. Если в каком-то регионе они становятся убыточными, по экономическим соображениям мы их закрываем, но вместо них открываем новые. Сейчас, наоборот, идёт развитие: по проекту открываем 16 магазинов», — подчеркнул он.
Сеть «Армия России» работает под управлением Военторга и включает более 600 торговых точек по всей стране. Магазины ориентированы не только на военнослужащих, но и на гражданских покупателей: там можно приобрести одежду в стиле милитари, экипировку, сувениры, продукты питания и товары с армейской символикой.