«Закрывать не будем»: В Военторге объяснили слухи о сети «Армия России»

Компания Военторг опровергла сообщения о закрытии магазинов бренда «Армия России». Об этом заявил заместитель гендиректора компании Аслан Рзаев в комментарии ТАСС.

«У нас 600 магазинов. Если в каком-то регионе они становятся убыточными, по экономическим соображениям мы их закрываем, но вместо них открываем новые. Сейчас, наоборот, идёт развитие: по проекту открываем 16 магазинов», — подчеркнул он.