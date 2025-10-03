Москва для людей: Комфорт горожан объявили основой развития мегаполиса

Миссия руководства Москвы состоит в том, чтобы превратить столицу в самый лучший город на Земле. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что важно постоянно повышать планку и ставить перед собой всё более сложные задачи. Развитие города напрямую связано с ростом запросов его жителей, что служит дополнительным стимулом для продуктивной работы, указал градоначальник.

«Нет конечной цели. Движение. Если ты определил себе какую-то конечную цель, то считай, что ты уже умер. Потому что конечная цель — это всё равно предел чему-то. А мир движется без всякой конечной цели. Каждая цель предполагает постановку новой цели, более амбициозной, и более динамичной, и более сложной», — сказал Собянин.

Для прогресса в различных сферах, включая образование, необходимо формировать комфортную среду. Это помогает мотивировать как педагогов, так и учеников на достижение высоких результатов. Мэр пояснил, что стояла задача создать в школах такую атмосферу и систему мотивации, чтобы учителя вместе с детьми могли показывать максимальные результаты. Благодаря такому подходу московские школы вошли в пятёрку лучших в мировых рейтингах.

Что касается промышленности, то в Москве созданы все условия для роста числа высокотехнологичных предприятий. Собянин добавил, что бизнес активно возвращается в столицу, и ключевой причиной этого являются высококвалифицированные кадры. Именно наличие мотивированных специалистов, которых сложно найти в других регионах, становится решающим фактором. Предприниматели открывают в городе производства, причём возвращаются они уже на совершенно новом технологическом уровне.

Для привлечения и удержания молодых специалистов, которые будут жить и работать в Москве, необходимо в первую очередь создавать благоустроенную и комфортную городскую среду. Речь идёт о развитии разнообразной инфраструктуры — для отдыха, спорта, повседневной жизни. Работа в этом направлении ведётся очень активно. Собянин заявил, что если среда обитания человеку не нравится, то никакие построенные заводы или технопарки не будут работать, потому что в них просто не будет людей. Город, в его понимании, — это прежде всего среда для жизни.