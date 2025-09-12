Мессенджер MAX
12 сентября, 07:53

«Состоит в тайных группах»: Российский подросток чуть не сгорел заживо на съёмках клипа

Подросток в Подмосковье получил ожоги 100% тела во время съёмки клипа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ J.K2507

В Одинцовском районе Подмосковья 17-летний подросток получил тяжелейшие ожоги, снимая клип вместе с друзьями. По словам его матери Анны, сейчас сын находится в реанимации в критическом состоянии.

29 августа парень уехал с друзьями «снимать видео», но вечером женщине позвонили из скорой помощи. Врачи сообщили, что подросток получил ожоги почти 100% тела, повреждены также лёгкие и глаза.

«У него не осталось здоровой кожи для пересадки. Его покрывают биогелем, он держится и борется», — рассказала мать нашим коллегам из РИА «Новости».

Медики уже провели несколько операций, но начались осложнения — пневмония, сердечная и почечная недостаточность.

После случившегося семья стала выяснять обстоятельства. Оказалось, что подросток состоял в закрытых пабликах в Telegram, где, по словам матери, детей убеждают, что они «никому не нужны», и используют «шифр» для общения. Родители не исключают, что психологическое давление из таких групп могло повлиять на произошедшее.

Полиция проводит проверку, уголовное дело пока не возбуждено.

Марина Фещенко
