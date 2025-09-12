Прогноз вице-спикера Госдумы: Роботы могут заменить чиновников уже через 5 лет

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил задуматься о найме искусственного интеллекта вместо чиновников по примеру Албании. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Политик сослался на опыт страны, которая первой в мире назначила ИИ на министерскую должность. Бот «Диэлла» теперь отвечает за госзакупки — сферу, где традиционно высоки риски коррупции и неэффективности.

«Кто-то скажет: безумие. Но давайте честно: сколько решений в нашей бюрократии принимаются на автомате? И сколько миллиардов рублей страна теряет на непрозрачных закупках? Разве не логично передать часть рутины тем, кто работает быстрее, честнее и без человеческих слабостей?» — написал Даванков.

Он отметил, что в его фракции ИИ уже помогает в работе, заменяя помощников, и может выполнять функции советника, а в будущем — и министра. Даванков предложил законодательно разрешить нанимать искусственный интеллект в госорганы «официально, как чиновников».