Прогноз вице-спикера Госдумы: Роботы могут заменить чиновников уже через 5 лет
Вице-спикер ГД Даванков предложил заменить чиновников роботами по примеру Албании
Обложка © DALL-E / Life.ru
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил задуматься о найме искусственного интеллекта вместо чиновников по примеру Албании. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик сослался на опыт страны, которая первой в мире назначила ИИ на министерскую должность. Бот «Диэлла» теперь отвечает за госзакупки — сферу, где традиционно высоки риски коррупции и неэффективности.
«Кто-то скажет: безумие. Но давайте честно: сколько решений в нашей бюрократии принимаются на автомате? И сколько миллиардов рублей страна теряет на непрозрачных закупках? Разве не логично передать часть рутины тем, кто работает быстрее, честнее и без человеческих слабостей?» — написал Даванков.
Он отметил, что в его фракции ИИ уже помогает в работе, заменяя помощников, и может выполнять функции советника, а в будущем — и министра. Даванков предложил законодательно разрешить нанимать искусственный интеллект в госорганы «официально, как чиновников».
Ранееее Албания объявила о назначении чат-бота «Диэлла» на должность «цифрового министра» по госзакупкам. Решение вызвало оживлённые споры: одни эксперты назвали его пиар-ходом и «игрой в будущее», другие — серьёзным шагом к автоматизации управления. Европейские СМИ отметили, что именно в сфере закупок внедрение ИИ может снизить коррупционные риски, но поставили вопрос о том, кто будет нести ответственность за ошибки «цифрового министра».