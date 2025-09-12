Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
12 сентября, 08:53

Новая глава МИД Британии выбрала первой страной для зарубежного визита Украину

Обложка © ТАСС / ЕРА

Новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер решила совершить свой первый зарубежный визит — и выбрала для этого Украину. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Я решила посетить Украину в первые несколько дней своего пребывания на посту министра иностранных дел, потому что безопасность Украины имеет решающее значение для безопасности Великобритании», — заявила Купер.

Она подчеркнула, что Лондон останется на стороне Киева «на долгие годы» ради достижения «справедливого и прочного мира».

5 сентября премьер-министр Кир Стармер провёл масштабные перестановки в правительстве. Купер, ранее занимавшая пост министра внутренних дел, сменила на должности главы МИД Дэвида Лэмми. Тот стал вице-премьером и министром юстиции, а его кресло во внутреннем ведомстве заняла Шабана Махмуд.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Великобритания
  • Политика
