12 сентября, 09:00

В Тверской области автобус с дачниками столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Обложка © МЧС Тверской области

Утром 12 сентября на 318-м километре трассы М-9 в Тверской области произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ, перевозившего дачников, при повороте налево не уступил дорогу грузовику Foton. В результате машины столкнулись.

В аварии пострадали водитель автобуса и шестеро его пассажиров, а также водитель грузовика. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Видео © МЧС Тверской области

На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи, последствия ДТП ликвидированы. Спасатели напоминают водителям о важности соблюдения скоростного режима, концентрации за рулём и отказа от резких манёвров.

Марина Фещенко
