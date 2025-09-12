В Тверской области автобус с дачниками столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Обложка © МЧС Тверской области
Утром 12 сентября на 318-м километре трассы М-9 в Тверской области произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ, перевозившего дачников, при повороте налево не уступил дорогу грузовику Foton. В результате машины столкнулись.
В аварии пострадали водитель автобуса и шестеро его пассажиров, а также водитель грузовика. Все они получили травмы различной степени тяжести.
Видео © МЧС Тверской области
На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи, последствия ДТП ликвидированы. Спасатели напоминают водителям о важности соблюдения скоростного режима, концентрации за рулём и отказа от резких манёвров.