12 сентября, 11:51

Ахматовцы нашли оскорбившего спецназ российского разведчика и сняли с ним видео

Обложка © Telegram / Дневник Мракоборцев

Российский военнослужащий оскорбил спецназ «Ахмад», когда попал в плен ВСУ, но уже пожалел о своих словах. После возвращения в Россию мужчину нашли и записали с ним видео. Кадры появились в Telegram-канале «Дневник мракоборцев», который ведут бойцы группы Аида.

Ахматовцы сняли на видео бойца ВС России, оскорбившего спецназ. Видео © Telegram / Дневник Мракоборцев

Опубликованное видео состоит из двух частей, где сначала военнослужащий отвечает на вопросы интервьюера об «ахматовцах», используя оскорбительное определение. Он также заявляет о намерении высказать бойцам подразделения всё, что думает о них, после возвращения к гражданской жизни.

«Если кто-то будет мне говорить: «Вот, я ахматовец». Я ему скажу: «Извини, ты не ахматовец, ты тик-ток войска», — заявлял разведчик во время допроса в украинском плену.

Во второй части видео бойца сняли сидящим рядом с одним из командиров «Ахмата», бойцом с позывным Аид. На этом моменте съёмка обрывается, и на экране появляется мемный титр Directed by Robert B. Weide, который используется для обозначения нелепых ситуаций. Дальнейшая судьба снятого ахматовцами на видео бойца не приводится.

«Помните, что за всё нужно платить. И отвечать», — подписали видео авторы «Дневника мракоборцев».

Ранее Life.ru рассказал, что за свои слова в сторону бойцов СВО поплатилась скандальная блогерша из Иркутска. Она оказалась в центре внимания после антироссийских высказываний. Теперь у женщины нет жилья, она покинула съёмную квартиру. Сейчас звезда Интернета находится под подпиской о невыезде.

