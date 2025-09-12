Ахматовцы нашли оскорбившего спецназ российского разведчика и сняли с ним видео

Российский военнослужащий оскорбил спецназ «Ахмад», когда попал в плен ВСУ, но уже пожалел о своих словах. После возвращения в Россию мужчину нашли и записали с ним видео. Кадры появились в Telegram-канале «Дневник мракоборцев», который ведут бойцы группы Аида.

Ахматовцы сняли на видео бойца ВС России, оскорбившего спецназ. Видео © Telegram / Дневник Мракоборцев

Опубликованное видео состоит из двух частей, где сначала военнослужащий отвечает на вопросы интервьюера об «ахматовцах», используя оскорбительное определение. Он также заявляет о намерении высказать бойцам подразделения всё, что думает о них, после возвращения к гражданской жизни.

«Если кто-то будет мне говорить: «Вот, я ахматовец». Я ему скажу: «Извини, ты не ахматовец, ты тик-ток войска», — заявлял разведчик во время допроса в украинском плену.

Во второй части видео бойца сняли сидящим рядом с одним из командиров «Ахмата», бойцом с позывным Аид. На этом моменте съёмка обрывается, и на экране появляется мемный титр Directed by Robert B. Weide, который используется для обозначения нелепых ситуаций. Дальнейшая судьба снятого ахматовцами на видео бойца не приводится.

«Помните, что за всё нужно платить. И отвечать», — подписали видео авторы «Дневника мракоборцев».