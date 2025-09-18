Что можно купить за семь миллиардов рублей кроме собственного острова? Гид по самым дорогим квартирам Москвы Оглавление Что предлагает рынок недвижимости Москвы за несколько миллиардов рублей Рынок элитного жилья поражает воображение На московском рынке недвижимости можно встретить предложения шикарных квартир за несколько миллиардов рублей. Что представляют собой апартаменты категории deluxe? Life.ru предлагает совершить экскурсию в мир роскоши и заоблачных цен. 17 сентября, 22:01 Самые дорогие квартиры в Москве — сколько стоят. Коллаж © Life.ru Фото © «Шедеврум», © cian.ru,cian.ru

Средняя цена для вторичного рынка элитного жилья в Москве по итогам августа составила 1,1 млн рублей за 1 м², что на 9% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал ТАСС директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark городская недвижимость» Анатолий Довгань. «Рост традиционно связан с дефицитностью предложения и альтернативными возможностями для выбора на рынке новостроек. То есть, с одной стороны, объём предложения на вторичном рынке недостаточный, а с другой — рынок новостроек поддерживает высокий уровень цен за счёт выхода новых проектов и роста стоимости в уже строящихся», — уточнил он.

Однако довольно трудно предположить, что покупатель квартиры в шаговой доступности от Кремля готов платить за эти хоромы несколько миллиардов рублей только потому, что не смог подобрать альтернативный вариант в новостройках. Скорее подобные приобретения — дело престижа. То, что скрывается за стенами элитного жилья, конечно, невозможно представить в спальных районах даже по самым высоким ценам.

Что предлагает рынок недвижимости Москвы за несколько миллиардов рублей

Самая дорогая 5-комнатная квартира в центре Москвы сегодня предлагается по цене ₽7 262 100 000 (₽9 291 325 за м²). Она располагается в клубном доме «Обыденский № 1» в уютной части Остоженки, в наиболее атмосферной и тихой части «золотой мили». До храма Христа Спасителя всего 150 метров.

Это камерный клубный дом всего на 26 квартир, сити-хаусов, вилл и пентхаусов. Жителей ждут продуманные общие пространства: уютный Lounge с библиотекой, лобби-бар с кофе навынос, бесплатный фитнес по стандарту Fit Lab, детские зоны и тихий зелёный двор-сад. Просторное двухуровневое лобби с потолками 6,5 м оформлено в неоклассическом стиле с дорогой отделкой, а из окон открываются виды на храм Христа Спасителя, Кремль, Москву-реку и атмосферные улицы Остоженки.

Дом расположен рядом с набережными, парками «Музеон», Горького и Нескучным садом, где удобно бегать и кататься на велосипеде. За комфорт жителей отвечает сервис уровня пятизвёздочного отеля.

Почти вдвое дешевле, «всего» в ₽3 415 319 712 обойдутся будущему владельцу многокомнатные апартаменты площадью 1721,2 м² в ЖК «Резиденция 1864» на Якиманке. Пентхаус расположен на 7-м и 8-м этаже. Собственная двухуровневая терраса обеспечивает панорамный вид на исторический центр, Кремль, собор Василия Блаженного, парк «Зарядье», отель «Балчуг», Замоскворечье, а из просторной кухни-гостиной виден Кремль.

В приватном дворе комплекса обустроены детская площадка, прогулочная аллея и живописная ротонда, откуда открываются панорамные виды на Васильевский спуск и собор Василия Блаженного. По террасированному спуску можно выйти к набережной Москвы-реки, а вся территория полностью закрыта и охраняется, создавая атмосферу спокойствия и приватности.

Для жителей предусмотрен просторный подземный паркинг на четыре уровня и 247 машино-мест, рассчитанных даже на автомобили представительского и бронированного класса. Въезд и выезд организованы по индивидуальной системе, а отдельные лифты обеспечивают максимальную безопасность и конфиденциальность.

На Патриарших прудах предлагают многокомнатную квартиру 952 м² в ЖК «Гранатный палас» за ₽2 998 264 500. Здесь тоже всё по высшему классу: планировка свободная, пространство легко делится на гостевую и приватную зону с возможностью в каждой установить настоящий дровяной камин. Можно оборудовать до 9 спален. Предусмотрены два парадных и два дополнительных входа с отдельными лифтами для каждого и выход на кровлю. Высота потолков —3,8 м.

Панорамные окна ориентированы на четыре стороны, открывается вид на Центральный дом архитектора, храм Вознесения Господня у Никитских ворот, высотку на Баррикадной, Дом приёмов МИД и зелёные переулки Патриарших прудов. За отдельную стоимость предлагают четыре машино-места в подземном паркинге.

Парадные зоны комплекса отделаны натуральным мрамором и деревом, украшены изящными колоннами, художественной ковкой и массивными хрустальными люстрами. Закрытая охраняемая территория с круглосуточным видеонаблюдением гарантирует приватность, а уютный внутренний двор с ландшафтным дизайном скрыт от взглядов прохожих.

Для комфорта жителей предусмотрены консьерж-служба, бассейн с противотоком, сауна, хаммам, джакузи, тренажёрный зал и сигарная комната. Есть отдельное помещение для хранения шуб и полностью оборудованный кабинет для работы персональных стилистов и имиджмейкеров.

Рынок элитного жилья поражает воображение

Московский рынок элитного жилья по-прежнему поражает воображение: миллиарды рублей здесь превращаются не только в квадратные метры, но и в уникальный образ жизни. Каждая из представленных резиденций — это не просто квартира, а тщательно продуманная вселенная комфорта, приватности и статуса.

Такие объекты покупают не ради рационального вложения, а ради ощущения принадлежности к закрытому клубу избранных. И, судя по темпам роста цен, желающих стать его частью меньше не становится.

