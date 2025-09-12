Единый день голосования
12 сентября, 14:03

В претензиях украинских радикалов к певице Татьяне Куртуковой увидели религиозный подтекст

Певица Татьяна Куртукова. Обложка © Сергей Булкин/ТАСС

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил, почему певицу Татьяну Куртукову внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*.

По его словам, артистка раздражает украинских радикалов своей приверженностью к православию и активным участием в патриотических мероприятиях.

«Я думаю, такое пристальное внимание направлено на Татьяну из-за того, что она принимает активное участие во всевозможных патриотических мероприятиях, в том числе на православную тематику», — отметил Рудченко в беседе с Постньюс.

Он добавил, что Куртукова воспевает в своих треках красоту России, что также могло стать причиной включения её в «чёрные списки».

Напомним, певицу внесли в базу «Миротворца» 11 сентября — после её участия в новогоднем шоу «Голубой огонёк», среди гостей которого были ветераны СВО.

* Ресурс признан экстремистским на территории РФ

