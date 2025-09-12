Николай Вавилов: Без России Китай не справится

Китай за десять лет стал другой страной: чистый воздух, безопасность, сервис выше Москвы-Сити. Русские должны увидеть это своими глазами, считает китаист Николай Вавилов. А ещё — понять: без союза с Поднебесной Россия не выстоит. Подробности разговора — в новом выпуске шоу «Дайте сказать».