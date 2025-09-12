Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 15:04

Николай Вавилов: Без России Китай не справится

Обложка © «Дайте сказать»

Обложка © «Дайте сказать»

Китай за десять лет стал другой страной: чистый воздух, безопасность, сервис выше Москвы-Сити. Русские должны увидеть это своими глазами, считает китаист Николай Вавилов. А ещё — понять: без союза с Поднебесной Россия не выстоит. Подробности разговора — в новом выпуске шоу «Дайте сказать».

Николай Вавилов также рассказывает, почему России выгодно поворачиваться на Восток, и о том, как меняется Поднебесная и почему Россия становится главным союзником Пекина.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • "Дайте сказать"
  • Пресс-релизы
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar