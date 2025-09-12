Бывший Майли Сайрус спустя шесть лет отношений решил жениться

Австралийский актёр Лиам Хемсворт, прославившийся ролями в «Голодных играх» и «Одиноком рейнджере», сделал предложение своей девушке Габриэлле Брукс. Пара, встречающаяся уже шесть лет, объявила о помолвке через социальные сети. Ранее Хемсворт состоял в браке с певицей Майли Сайрус.

Актёр Лиам Хемсворт сделал предложение своей девушке Габриэлле Брукс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/gabriella_brooks

Звездная пара официально объявила о своей помолвке, поделившись с поклонниками фотографией обручального кольца в социальных сетях. Точная дата будущей свадьбы пока не сообщается, однако известно, что пара тщательно готовится к предстоящему торжеству после многолетних гармоничных отношений.