12 сентября, 19:32

Бывший Майли Сайрус спустя шесть лет отношений решил жениться

Лиам Хемсворт сделал предложение актрисе Габриэлле Брукс

Актёр Лиам Хемсворт сделал предложение своей девушке Габриэлле Брукс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/gabriella_brooks

Австралийский актёр Лиам Хемсворт, прославившийся ролями в «Голодных играх» и «Одиноком рейнджере», сделал предложение своей девушке Габриэлле Брукс. Пара, встречающаяся уже шесть лет, объявила о помолвке через социальные сети. Ранее Хемсворт состоял в браке с певицей Майли Сайрус.

Актёр Лиам Хемсворт сделал предложение своей девушке Габриэлле Брукс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/gabriella_brooks

Звездная пара официально объявила о своей помолвке, поделившись с поклонниками фотографией обручального кольца в социальных сетях. Точная дата будущей свадьбы пока не сообщается, однако известно, что пара тщательно готовится к предстоящему торжеству после многолетних гармоничных отношений.

Ранее Анфиса Чехова объявила в соцсетях о предстоящем замужестве с продюсером Александром Златопольским. В эмоциональном посте телеведущая отметила, что её избранник стал для неё источником радости и поддержки, подчеркнув, что их чувства основаны не на мгновенном увлечении, а на осознанном выборе.

