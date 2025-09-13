Поднять паруса! В московских дворах появились детские площадки в морском стиле

В 2025 году в центральных и восточных районах Москвы появились новые детские игровые зоны, оформленные в морской тематике. Информацию об этих проектах сообщили в городском хозяйственном комплексе.

В Тверском районе благоустроили двор на Новолесной улице, где теперь находится тематическая площадка. Её центральным элементом стал игровой комплекс в форме парусника, декорированный спасательными кругами и якорями. Рядом разместили многоуровневый городок с винтовой горкой и снарядами для лазания, а также модуль для тренировки координации, выполненный в виде кита. Для самых маленьких детей установили балансиры и карусели. Всё пространство покрыли ярким и безопасным покрытием, предотвращающим травмы.

Эти работы стали частью масштабного благоустройства квартала, границами которого являются Новослободская, Лесная, Бутырский Вал и 2-й Лесной переулок.

Аналогичную площадку создали в районе Ивановское. Она расположена на Саянской улице и включает игровой комплекс, стилизованный под морское существо, с полосой препятствий, канатными сетями, качелями и горкой. Дополнительно здесь разместили батут и комфортные скамейки. Покрытие выполнено в оттенках, напоминающих морскую воду.

Кроме того, в Алексеевском районе в прошлом году обновили игровую зону на Новоалексеевской улице. Там отреставрировали корабль с алыми парусами, превратив его в арт-объект, который гармонично сочетается с круглой песочницей. Для детей постарше установили большой игровой комплекс в виде корабля с горками, лестницами и переходами, а для развития малышей — специальные развивающие панели.

В Москве активно создают тематические детские площадки, направленные на развитие и активный отдых детей. Их размещают во дворах, парках и скверах, оснащая игровыми комплексами, которые помогают приобретать новые навыки. Среди таких объектов — скалодромы, интерактивные панели и площадки, где можно изучать физические явления или даже освоить азы азбуки Морзе. Эти пространства пробуждают интерес к науке не только у ребят, но и у взрослых.