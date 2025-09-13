Рецидивист убил мужчину и сжёг заживо его жену-инвалида, а потом ушёл смотреть фильм о религии

В Нью-Йорке рецидивист жестоко убил пенсионера, а затем сжег заживо его прикованную к инвалидному креслу супругу. Об этом ужасающем преступлении со ссылкой на данные прокуратуры сообщило издание New York Post.

Инцидент произошёл в районе Беллероуз, расположённом в Квинсе. По версии следствия, 42-летний Джамел МакГрифф проник в дом к 76-летнему Фрэнку Олтону под предлогом просьбы зарядить телефон и, получив отказ, напал на него. Злоумышленник связал пенсионера и заколол его ножом в подвале, после чего поджёг его тело.

Огонь быстро распространился по жилищу. На первом этаже находилась 77-летняя Морин Олтон, которая из-за инвалидности не могла самостоятельно покинуть горящее здание и трагически погибла в огне.

Спустя двое суток после трагедии правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый Джамел МакГрифф. При задержании он сделал шокирующее заявление.

«Я признаю. Я убил их. Мне все равно. Я сжёг их», — заявил он полицейским.

Следователи установили, что преступник провёл в доме жертв примерно пять часов. После совершения убийства он похитил кредитную карту пожилой пары, приобрёл в магазине одежду на сумму 500 долларов и посетил кинотеатр, где смотрел анимационный фильм на религиозную тематику.

В прокуратуре подчеркнули, что нападение не было спланированным и носило случайный характер. МакГрифф целенаправленно обходил дома соседей, пытаясь найти возможность проникнуть внутрь.

Также выяснилось, что задержанный имеет обширный уголовный послужной список, включающий 11 судимостей, в числе которых фигурируют и насильственные преступления. На свободе он оказался условно-досрочно в 2023 году.