Team Falcons с россиянином Malr1ne выиграла The International 2025 по Dota 2
Team Falcons (Malr1ne второй слева) выиграла The International 2025. Обложка © X/The International
Киберспортивная команда Team Falcons с россиянином Станиславом Потораком в составе, известном под ником Malr1ne, одержала победу на главном турнире по Dota 2 – The International. В финале коллектив обыграл китайцев Xtreme Gaming со счётом 3-2 и забрал больше миллиона долларов призовых.
Общий фонд турнира составил 2,6 миллиона долларов. Для Malr1ne и его тиммейтов этот триумф стал важнейшей победой в карьере, закрепив их статус одной из сильнейших команд в мире по Dota 2.
