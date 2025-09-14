Единый день голосования
14 сентября, 19:58

Team Falcons с россиянином Malr1ne выиграла The International 2025 по Dota 2

Team Falcons (Malr1ne второй слева) выиграла The International 2025. Обложка © X/The International

Киберспортивная команда Team Falcons с россиянином Станиславом Потораком в составе, известном под ником Malr1ne, одержала победу на главном турнире по Dota 2 – The International. В финале коллектив обыграл китайцев Xtreme Gaming со счётом 3-2 и забрал больше миллиона долларов призовых.

Общий фонд турнира составил 2,6 миллиона долларов. Для Malr1ne и его тиммейтов этот триумф стал важнейшей победой в карьере, закрепив их статус одной из сильнейших команд в мире по Dota 2.

Российская команда с украинским игроком выиграла чемпионат по Dota 2 и заработала $1 млн
Ранее Life.ru писал, что российская команда Team Spirit стала чемпионом крупного турнира по CS2 в Кёльне. Тогда «Драконы» разгромили немецкую MOUZ и забрали 460 тысяч долларов призовых.

Юния Ларсон
  Новости
  киберспорт
  Спорт
