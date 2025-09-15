Звезда иранской поп-музыки скончалась сразу после концерта в возрасте 44 лет
Tehran Times: Певец Омид Джахан скончался от сердечного приступа после концерта
Иранский поп-исполнитель Омид Джахан умер в возрасте 44 лет от сердечного приступа. Об этом сообщает издание Tehran Times.
По данным издания, артист потерял сознание вскоре после выступления на фестивале фиников в городе Бам, провинция Керман. Его доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, утром следующего дня он скончался.
Джахан родился в Абадане, провинция Хузестан, в семье известного музыканта Махмуда Джахана. Под влиянием отца он начал карьеру в начале 2000-х, а настоящий успех к нему пришёл в 2004 году с выходом альбома «Pesare Jonoobi» («Южный мальчик»). Два года спустя пластинка «Papati» закрепила его статус одной из главных звёзд иранской поп-музыки.
Похороны певца состоятся в Тегеране, на кладбище Бехешт-э-Захра, где традиционно хоронят известных артистов.