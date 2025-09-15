ГП РФ требует конфисковать бизнес у влиятельных миллиардеров. В иске есть фамилия Чубайса

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала в Ленинский районный суд Екатеринбург иск о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС». По данным надзорного ведомства, эта структура фактически монополизировала энергетику, водоснабжение и обращение с отходами на территории Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.

По сведениям прокуратуры, бенефициарами компании являются бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, получившие гражданство Австрия. Источники РБК утверждают, что иск подписан по поручению генпрокурора Игорь Краснов и в нём говорится о нарушениях антикоррупционного законодательства со стороны чиновников Свердловская область и ГУП «Облкоммунэнерго».

Как пишет РБК со ссылкой на данные следствия, Биков и Бобров получили доступ к объектам энергетики благодаря неформальным связям с высокопоставленными чиновниками, в том числе с бывшим главой РАО ЕЭС Анатолий Чубайс, у которого Биков работал советником в 2003–2005 годах. Это якобы дало им возможность влиять на решения дочерних компаний, получать конфиденциальную информацию и выводить активы в собственность, включая имущество «Облкоммунэнерго».

Кроме того, по данным прокуратуры, бизнесмены использовали связи с бывшими региональными министрами Алексей Пьянков и Николай Смирнов, чтобы оформить передачу госимущества в свои структуры. Полученные от продажи коммунальных ресурсов доходы, как утверждает ведомство, выводились через подконтрольный банк «Агропромкредит» на счета в Швейцария и Австрии, а затем инвестировались в гостиничный бизнес в Черногория и других странах.