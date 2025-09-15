На удалённых нефтяных месторождениях открываются вахтовые комплексы нового поколения

Для российских нефтяников в Волго-Уральском регионе, Восточной и Западной Сибири ввели в эксплуатацию современные блочно-модульные дома. За сотни километров от городов для вахтовиков созданы комфортные условия для работы, занятий спортом и отдыха.

С начала 2025 года новые комплексы приняли специалистов на пяти месторождениях «Газпром нефти» в Оренбургской области, на Ямале, в ХМАО-Югре и Якутии. В зданиях размещены жилые комнаты, офисы, прачечные, спортзалы, столовые и зоны отдыха. Помещения оборудованы климат-контролем, тёплыми полами, удобной мебелью и бытовой техникой. Для вахтовиков доступны скоростной интернет и спутниковое телевидение.

Современные комплексы собираются из готовых модулей как конструктор. Их можно оперативно расширять или перевозить на новые участки. Такая конструкция упрощает транспортировку и сборку, снижает затраты на подготовку площадки и позволяет сократить площадь застройки.

Блочно-модульные дома приходят на смену вагон-городкам, в которых нефтяники традиционно жили на ранних этапах освоения месторождений. Теперь вся инфраструктура находится под одной крышей: чтобы попасть из комнаты в спортзал или столовую, не нужно выходить на улицу, что особенно важно в суровом климате Крайнего Севера.

Первые такие дома появились на промыслах в Якутии и на Ямале осенью 2024 года. Сейчас внедрение современных комплексов продолжается на месторождениях по всей России, а в ближайшее время новые здания откроются и на удалённых промыслах в ХМАО-Югре и Якутии.