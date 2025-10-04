Планеты в атриуме и формулы на лестницах: Как устроена новая школа в Филёвском Парке

В Москве в преддверии Дня учителя, который празднуется 5 октября, открыли новый корпус школы «Интеграл» в районе Филёвский Парк. Это событие стало частью масштабной программы по развитию образования в столице.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что после ввода в эксплуатацию нового здания ещё большее число одарённых москвичей получит возможность раскрыть свои способности. Он пожелал ученикам и учителям совершать удивительные открытия и проводить яркие уроки.

Как устроено пространство школы

Строительство нового корпуса школы «Интеграл» по адресу Багратионовский проезд, дом 10 начали в августе 2022 года и завершили в сентябре текущего. Средства выделяли по Адресной инвестиционной программе Москвы.

Ученики «Интеграла» много лет показывают отличные результаты и регулярно побеждают на олимпиадах. Новое здание примет учащихся с первого по восьмой класс. Внутри создали современные учебные классы, лабораторно-исследовательский комплекс, ИТ-полигон, медиатеку, медицинский блок и просторную столовую. Продуманная навигация в едином стиле поможет ориентироваться во всём корпусе.

Четырёхэтажное здание площадью около 7000 м², которое построили по индивидуальному проекту, — это полностью безопасное пространство. Здесь создали безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Главная особенность интерьера — многофункциональный атриум, украшенный макетами планет Солнечной системы. Диаметр каждого арт-объекта составляет от двух до трёх с половиной метров, а вес — от 80 до 140 килограммов. Для их изготовления применили лёгкие и прочные материалы: стеклопластик и композитную арматуру. В целях безопасности планеты закрепили на специальных тросах, выдерживающих нагрузку до двух тонн. Кроме того, специалисты обработали макеты противопожарными составами и смонтировали систему автоматического пожаротушения.

Дизайн лестниц также необычный: на ступени нанесли математические формулы. Для защиты изображений от моющих средств использовали технологию запекания тонера в керамическую плитку.

На пришкольной территории обустроили зону для занятий спортом с беговой дорожкой, секторами для прыжков в длину, площадками для мини-футбола и баскетбола, а также уличными тренажёрами. Для спокойного отдыха предусмотрели места с беседками, теневыми навесами и хвойными растениями.

Что ждёт учеников в новой школе

Новый корпус принял первых учеников уже 3 октября. Классы укомплектовали из детей, живущих в жилом комплексе «Барклая, 6» и других новостроек, а также из ребят, которые ранее учились в других зданиях «Интеграла».

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Здесь будут развивать предпрофессиональное образование. Продолжится проект «Математическая вертикаль», а также стартует новое направление — «ИТ-вертикаль». Школьники смогут изучать китайский язык как основной или дополнительный. Кроме того, в программу включили модули курса «Основы безопасности и защиты Родины». На базе ИТ-полигона ученики будут работать над проектами в сфере 3D-моделирования, робототехники и программирования. В планах школы расширение возможностей дополнительного образования, открытие языковых курсов, а также технологических, творческих и спортивных кружков.

Сегодня «Интеграл» — это восемь зданий (четыре школьных и четыре дошкольных), расположенных в Багратионовском проезде и на улицах Кастанаевской, Барклая, Василисы Кожиной, 2-й и 3-й Филёвской. В них учатся 3486 детей, из которых 2893 — школьники и 593 — воспитанники детских садов. Педагогический коллектив насчитывает 299 сотрудников: 134 учителя, 44 воспитателя и 49 других специалистов.

Для старшеклассников 10–11-х классов организовали обучение по нескольким профилям: технологическому, социально-экономическому, гуманитарному и естественно-научному. В школе успешно реализуют городские проекты: «Инженерный класс», «Медицинский класс», «Медиакласс» и «Предпринимательский класс».

Чтобы помочь ученикам с выбором профессии, школа тесно сотрудничает с ведущими московскими вузами. Среди её партнёров — МАИ, МГПУ, РАНХиГС, РНИМУ им. Пирогова, Первый МГМУ им. Сеченова, МГИМО, НИУ ВШЭ и МГУ им. Ломоносова. Программы дополнительного образования в школе охватывают 95% учеников.

Итоги прошлого года: экзамены и олимпиады

По итогам прошлого года аттестаты одиннадцатого класса получили 99 выпускников. Из них 13 человек заслужили федеральные и московские медали за выдающиеся успехи в учёбе. При этом 32 выпускника набрали по трём предметам ЕГЭ в сумме более 220 баллов, а 14 из них преодолели рубеж в 250 баллов. Один учащийся сдал литературу на 100 баллов.

В 2024/2025 учебном году 149 учеников стали победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Успех на региональном уровне повторили 19 из них, а один школьник вошёл в число призёров заключительного этапа. Ещё 43 ученика показали высокие результаты на Московской олимпиаде школьников, также войдя в число победителей и призёров.

Школа участвует в проекте «Профессиональное обучение без границ». В прошлом учебном году 106 её учеников получили профессии, востребованные на рынке труда, такие как агент банка, чертёжник-конструктор, младшая медицинская сестра и оформитель табло, альбомов и виньеток.

Столичное образование: цифры и факты