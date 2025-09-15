Владимир Путин
15 сентября, 15:02

«Газпром» на 10 дней остановит поставки в Армению из-за ремонтных работ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LETOPISEC

Подачу российского природного газа в Армению приостановят завтра утром из-за ремонтных работ на территории России. Об этом уведомила в понедельник ЗАО «Газпром Армения» — «дочка» одноименной российской компании.

Плановые работы будут проводиться в Ставропольском крае и продлятся десять дней, то есть до 26 сентября 2025 года.

«В указанный период бесперебойное и надёжное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счёт внутренних запасов и дополнительных объёмов природного газа, поставляемого из Ирана», — говорится в сообщении регулятора.

