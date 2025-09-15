«Газпром» на 10 дней остановит поставки в Армению из-за ремонтных работ

Подачу российского природного газа в Армению приостановят завтра утром из-за ремонтных работ на территории России. Об этом уведомила в понедельник ЗАО «Газпром Армения» — «дочка» одноименной российской компании.

Плановые работы будут проводиться в Ставропольском крае и продлятся десять дней, то есть до 26 сентября 2025 года.