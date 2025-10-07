От батута и скалодрома до лежака и качелей: Какие зоны отдыха появились в Зеленограде в 2025 году

В Зеленоградском округе весной и летом создали новые многофункциональные зоны для отдыха, спортивные и детские площадки. Здесь есть всё для прогулок, игр, занятий физкультурой и выгула домашних животных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Детские горки, тренажёры и зоны релакса: Как преобразилась набережная у Большого пруда

Берег Большого городского пруда в Савёлках стал центром притяжения для отдыхающих. По просьбам местных жителей здесь создали многофункциональное пространство, которое подходит и для тренировок, и для детских игр, и для спокойного отдыха с питомцами.

У воды построили просторную детскую площадку для ребят разного возраста. Малышам очень нравятся яркие игровые комплексы, которые включают холмы с тоннелями, невысокие горки и батут. А детей постарше привлекают зоны с канатными переходами, балансирами, небольшим скалодромом, кольцами и длинной трубой для лазания. Также у пруда обновили спортивные и рекреационные территории. Для поклонников пляжного волейбола подготовили три современные площадки. В воркаут-зоне смонтировали новые силовые тренажёры и турники. На пляже разместили комфортабельные деревянные лежаки. Особое внимание уделили безопасности: отремонтировали медицинский и спасательный пункты.

Украшением всего проекта стали зоны тихого отдыха. Теперь живописные виды водоёма открываются с удобных парковых качелей или скамей. Их установили как у кромки воды, так и вдоль прогулочных маршрутов. Пешеходные дорожки также привели в порядок — они уже стали популярным местом для прогулок и пробежек у местных жителей. Для вечернего комфорта всю территорию оснастили современной системой освещения. На площадке для собак питомцы осваивают новые тренажёры: тоннель, трамплин и барьеры.

Сказочные замки, весёлые улитки и мини-скалодромы: Какие игровые миры создали в зеленоградских дворах

Параллельно с работами у Большого городского пруда благоустроили дворы в Савёлках, Крюкове, Старом Крюкове, Матушкине и Силине.

В Крюкове, между корпусами 2027 и 2028, создали современный детский городок с покрытием, предотвращающим травмы. В развлекательной зоне появились два больших комплекса с разнообразными развлечениями: горками, лестницами и другими элементами, которые подходят детям разного возраста. Там даже есть мини-скалодром. А для весёлых групповых игр поставили большие качели-балансир.

В Старом Крюкове территорию у корпусов 829 и 842 превратили в современное многофункциональное пространство с зоной воркаута и уличными тренажёрами. Детские площадки получили игровые комплексы с горками, мини-скалодромами, канатными конструкциями и развивающими панелями. Теперь здесь также можно играть в шахматы. Позаботились и о комфорте взрослых: обустроили уютные уголки со скамейками и парковыми качелями, где родители отдыхают, наблюдая за детьми.

В Матушкине на ранее пустовавшем участке у домов 2 и 3 на Берёзовой аллее построили большую детскую площадку. Сказочный замок с башнями рассчитан на детей постарше, а для малышей есть качели, песочница, холм с тоннелем, небольшой горкой и зацепами, созданный методом геопластики.

В районе Савёлки у корпуса 337 разместили игровой комплекс с горками и фигурами животных, а также большие качели-балансир и качалку на пружине в виде весёлой улитки.