Губернаторы – ветераны СВО и разгромный счёт в Татарстане: ключевые итоги единого дня голосования

В единый день голосования, который состоялся 14 сентября 2025 года, прошли выборы разных уровней в 81 субъекте РФ. Основные итоги ЕДГ — в материале Life.ru. 16 сентября, 10:20 Единый день голосования 2025 — все итоги.

С 12 по 14 сентября 2025 года в России прошли более 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней. Граждане определили судьбу более 46 тыс. мандатов депутатов и выборных должностных лиц. В 21 регионе прошли выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, в 11 субъектах избирались депутаты законодательных органов, а в 25 административных центрах регионов прошли выборы депутатов муниципальных парламентов.

В голосовании приняли участие около 26 млн избирателей, общая явка составила около 47%, что на 8% выше, в сравнении с избирательной кампанией 2020 года.

Губернаторские выборы в 2025 году

Глав регионов избирали жители Архангельской, Брянской, Еврейской автономной, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Камчатского, Краснодарского и Пермского краёв, республик Коми, Татарстан и Чувашия, а также города Севастополь и Ненецкого автономного округа.

В 20 субъектах губернаторов избирали путём прямых выборов, а в НАО – голосованием депутатов по кандидатурам, предложенным президентом России Владимиром Путиным. Во всех регионах победу в первом туре одержали действующие главы и врио губернаторов субъектов РФ. В 19 регионах страны победили кандидаты от партии «Единая Россия», в Чувашии – кандидат-самовыдвиженец Олег Николаев. Причём все они одержали убедительную победу с результатом более 60% голосов избирателей, что свидетельствует о поддержке местным населением курса, проводимого главами регионов.

По предварительным итогам, наилучший результат среди регионов как по явке, так и уровню поддержки действующего главы продемонстрировал Татарстан, где в выборах приняли участие 75,85% жителей республики, а за действующего раиса Рустама Минниханова проголосовали 88,09% избирателей. Следом расположились Курская и Ленинградская область, где действующих губернаторов Александра Хинштейна и Александра Дрозденко поддержали 86,92% и 84,21% соответственно.

Выборы губернаторов в 2025 году — где проходили. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Выборы в региональные парламенты

Выборы в законодательные органы субъектов проходили в Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областях, а также в Коми и Ямало-Ненецком автономном округе.

По предварительным результатам, «Единая Россия» одержала победу во всех 11 субъектах РФ и получила большинство в региональных парламентах. Тем самым партия улучшила результат 2020 года, тогда она победила только в 10 регионах.

В целом «Единая Россия» получила 380 мандатов в заксобраниях субъектов из 464 возможных, или почти 82% (в 2020 году было 73,9%).

К примеру, в Белгородской области, несмотря на сложившуюся ситуацию, явка составила 58,5%. «Единая Россия» получила 45 депутатских кресел из 50. В 24 из 25 округов победили представители именно этой партии, а по партийным спискам «Единая Россия» набрала 73%, в то время как в 2020 году этот показатель составлял 63,9%.

В Рязанской области уровень поддержки кандидатов от «Единой России» за пять лет и вовсе вырос на 20%.

В Новосибирской области, где «Единая Россия» никогда не набирала 50% по партийному списку, результат составил 51,9%. В областном заксобрании партия получит 51 из 76 депутатских мест.

Также примечательно, что Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) заняла второе место по представительству в региональных парламентах. В частности, либерал-демократы стали вторыми в семи региональных парламентах, в то время как КПРФ — лишь в трёх. Но обе партии получили право создать фракции во всех 11 заксобраниях.

Всего представительство в законодательных органах субъектов Российской Федерации получили семь партий — пять парламентских, а также Партия пенсионеров и партия «Родина».

Самый представительный — семипартийный — парламент сформирован в Новосибирской области, в который вошли все ранее перечисленные партии. Наименее представительные — трёхпартийные — парламенты в Белгородской и Рязанской областях («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ).

Партия «Новые люди» преодолела 5%-ный порог в восьми субъектах и впервые представлена в пяти региональных парламентах: в Воронежской, Курганской, Челябинской и Магаданской областях, а также в Коми. При этом в Рязанской области она утратила право сформировать фракцию.

«Справедливая Россия — За правду» преодолела 5%-ный барьер также в восьми субъектах Российской Федерации. В сравнении с 2020 годом партия лишилась фракций в законодательных собраниях Воронежской и Рязанской областей.

Партия пенсионеров сохранила свое представительство в пяти региональных собраниях: Калужской, Костромской, Курганской, Челябинской и Новосибирской областях, при этом утратив позиции в Белгородской и Рязанской областях. Партия «Родина» смогла провести своего кандидата по одномандатному округу в законодательное собрание Новосибирской области.

Выборы глав субъектов России — кто победил. Фото © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

Муниципальные выборы

В 25 административных центрах субъектов РФ прошли выборы депутатов местных представительных органов. В 24 из них «Единая Россия» получила квалифицированное большинство, нескольких процентов не хватило в Орле.

За второе место здесь развернулась активная борьба между ЛДПР и КПРФ, каждая из которых доказывает, что именно их партия стала второй. Высокую активность продемонстрировала партия «Новые люди», войдя в тройку лидеров по количеству зарегистрированных кандидатов («Единая Россия» — 43,8 тыс. зарегистрированных кандидатов, ЛДПР — 11,8 тыс., «Новые люди» — 9,3 тыс.).

По предварительным итогам выборов, девять партий получили представительство в местных парламентах, наряду с парламентскими. Партия пенсионеров получила представительство в пяти административных центрах — Калуге, Орле, Липецке, Смоленске и Чебоксарах. Партия «Родина» представлена в двух городах (5 мандатов в Тамбове, 1 — в Новосибирске). «Коммунисты России» получили 1 мандат в Оренбурге. Кандидат от партии «Яблоко» вошёл в местный парламент в Калуге.

Муниципальные выборы в 2025 — где прошли. Фото © РИА «Новости» / Алексей Сухоруков

Соответствие выборов нормам права — мнение эксперта

Политолог, член РАПК, руководитель проектов Департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Владимир Шаповалов отметил, что прошедший единый день голосования стал важным событием не только с точки зрения легитимации действующей власти, но и подготовки к предстоящим выборам в Государственную Думу, которые пройдут в 2026 году.

— Если мы рассматриваем состоявшийся единый день голосования, прежде всего, нужно подчеркнуть, что это была достаточно большая кампания. Голосование проходило в 81 из 89 субъектов РФ. Практически половина избирателей участвовала во всех выборах разного уровня, поэтому данная избирательная кампания является важной и значимой и с точки зрения легитимации власти, и с точки зрения подготовки к федеральным выборам в Государственную Думу, и с точки зрения анализа тех настроений, предпочтений, которые есть у избирателей в настоящий момент времени, — сказал Шаповалов в беседе с Life.ru.

Эксперт отметил, что выборы прошли строго в соответствии с нормами избирательного законодательства, никаких существенных нарушений выявлено не было.

— Выборы продемонстрировали высокую степень готовности избирателя участвовать в избирательном процессе, поскольку была достаточно высокая явка, превышающая показатели предыдущие, о чём сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Нужно подчеркнуть, что выборы продемонстрировали доверие общества к власти, поддержку того курса, который проводят федеральная и региональная власть, именно так нужно трактовать те высокие результаты, которые получила действующая власть. Действующие главы субъектов федерации не просто победили в первом туре, но победили с результатом более 60%, — добавил Владимир Шаповалов.

Конкурентность на выборах-2025

Кроме того, как отметил политолог, выборы были достаточно конкурентными.

— Например, в Иркутской области конкуренцию действующему Игорю Кобзеву составил бывший глава региона Сергей Левченко. Это подчёркивает конкурентный характер выборов. Тем не менее и Игорь Кобзев в этой ситуации получил более 60% голосов избирателей. То же самое можно сказать о выборах законодательных собраний субъектов и депутатов представительных органов власти. Уверенная победа «Единой России», которая упрочила своей позиции и с уверенностью и оптимизмом смотрит в будущее, это главный партийный итог. Также нужно отметить достаточно острую борьбу коммунистов и либерал-демократов за вторую позицию. Исходя из результатов выборов, можно констатировать, что то, о чём говорили эксперты уже некоторое время назад, состоялось. Либерал-демократы по итогам выборов в законодательные собрания субъектов опережают коммунистов в среднем по стране. Это достаточно важная тенденция, — подчеркнул Владимир Шаповалов.

По его словам, все парламентские партии выступили неплохо. Отдельно эксперт отметил успех Партии пенсионеров, которой удалось провести несколько списков в региональные парламенты.

— 19 партий из 23 участвовали в выборах разного уровня. Это очень высокий показатель, свидетельство того, что у нас живая работоспособная партийная система и нет тех, кто отбывает номер. Это также важная особенность нашей кампании, в отличие, например, от тех же британских или американских выборов, где практически нет конкуренции в двухпартийной системе, — считает Шаповалов.

Выборы в региональные парламенты в 2025 — какие партии прошли. Фото © РИА «Новости» / Алексей Сухоруков

Максимальные возможности для участия в выборах

— Избирательная кампания проходит в условиях активного применения разнообразных форм, которые направлены на максимальную реализацию активного избирательного права граждан, на комфорт и удобство избирателя. Это и дистанционное электронное голосование, в 24 субъектах оно проводилось и в пяти из них впервые. Всего 90% из тех, кто заявился на ДЭГ, приняли участие в голосовании, и это очень хороший результат. Это экстерриториальные участки, впервые появившиеся в 2023-м, в настоящий момент широко используются, это зарекомендовавшая себя форма. Это существенно расширяет возможности участия избирателей, в том числе участников специальной военной операции, беженцев из Курской области. Это важно, это свидетельство того, что мы, наша избирательная система, предоставляет всем максимальные возможности принять участие в выборах, — сказал Владимир Шаповалов.

Политолог отметил, что, несмотря на различные попытки помешать проведению выборов, путем DDoS-атак и вбросу фейков, голосование прошло с высокой степенью организованности.

— Я ещё хочу отметить, что несмотря на атаки беспилотников в Курской и Белгородской областях и даже стихийное бедствие в Камчатском крае, как достойно повели себя члены избирательных комиссий и наблюдателей, не уйдя со своих мест рабочих и продолжая осуществлять свою профессиональную деятельность, — заключил Шаповалов.

Итоги Дня голосования-2025 — расклад сил и партий. Фото © РИА «Новости» / Владимир Астапкович

Консолидация общества вокруг президента

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что основным итогом прошедших выборов стала консолидация общества вокруг президента страны.

— Все кандидаты, выдвинутые или поддержанные президентом на пост губернаторов, одержали убедительную победу с результатом более 60% голосов. Есть регионы, где главы набрали более 80%, и в этом нет ничего удивительного. В Татарстане и вовсе мы увидели разгромный счёт, я бы сказал. И это показывает, что общество верит в Путина, верит в выбор Путина, доверяет ему и поддерживает его. Это главный итог, — сказал Павел Данилин в беседе с Life.ru.

Вторым важным итогом единого дня голосования стала расстановка сил в оппозиции, считает эксперт.

— ЛДПР получила второе место в семи региональных заксобраниях из одиннадцати. Соответственно, либерал-демократы одержали победу над КПРФ в борьбе за второе место. Это ставит серьёзный вопрос о том, кто же будет вторым на выборах в Госдуму, и вопрос о том, кто будет последним. Поскольку и «Новые люди», и «Справедливая Россия — За правду» смогли пройти в восемь региональных заксобраний. При этом, если «Новые люди» добавили к старым имеющимся фракциям в пяти заксобраниях, то «Справедливая Россия» потеряла представительство в трёх парламентах. Поэтому, кто станет последним, это тоже очень хороший вопрос, — подчеркнул политолог.

Отдельно Данилин остановился на участии в избирательной кампании ветеранов и участников специальной военной операции, которые получили поддержку населения.

Участие ветеранов СВО в выборах-2025

— 1616 участников СВО выдвинулись для участия в выборах. Участник специальной военной операции Евгений Первышов избран губернатором Тамбовской области, экс-председатель правительства ДНР Евгений Солнцев стал губернатором Оренбургской области с огромным убедительным результатом, и руководитель программы «Время героев» Мария Костюк стала губернатором Еврейской автономной области, также показав очень убедительный результат при очень огромной явке. Другие участники СВО также выдвигались в региональные и местные парламенты. Мы видим достаточно большую часть участников специальной военной операции, участвующих в этих выборах, — отметил Павел Данилин.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», член правления РАПК Евгений Минченко уверен, что убедительная победа «Единой России» связана с несколькими факторами.

— Во-первых, высокий уровень поддержки президента, а «Единая Россия» воспринимается, конечно, как партия президента. Во-вторых, мощная организационная машина, и не надо забывать, что «Единая Россия» — самая большая по численности партия в стране. Это тоже немаловажно. Кроме того, в ходе всей избирательной кампании не было допущено очевидных ошибок. Всё это обеспечило убедительную победу «Единой России» на выборах, — подчеркнул Минченко.

Авторы Альмир Хабибуллин