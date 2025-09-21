Не дайте урожаю пропасть: как сохранить яблоки сочными и ароматными на всю зиму Оглавление Классика. Хранение в погребе Хранение в полиэтилене: проще некуда Пересыпание (переслаивание) Заворачивание в бумагу — она стерпит даже это Современный способ: вакуум в помощь Золотые правила успеха Если собственный урожай яблок удался, собрать его — только полдела. Наша цель — сохранить его целиком так, чтобы до самого марта и даже апреля плоды оставались свежими и ароматными, словно только что сняты с ветки. Life.ru рассказывает о 5 лучших способах сделать это. 20 сентября, 22:25 Как правильно хранить яблоки зимой — все советы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serenko Natalia

Стоит помнить: не все сорта годятся для длительного хранения. Летние яблоки (Белый налив, Мельба) лучше съесть или переработать сразу. Их мякоть нежнее, поэтому они не продержатся долгий срок. А вот осенние (Антоновка, Осеннее полосатое, Коричное полосатое) и особенно зимние сорта (Симиренко, Ренет, Голден, Джонатан, Богатырь, Пепин шафранный, Магнитогорский зимний) лежат прекрасно. Именно их и закладывают на хранение. Задача при этом — создать такие условия, чтобы по возможности максимально замедлить в яблоках обмен веществ.

Желательно закладывать на хранение слегка недозревшие плоды среднего размера. Начинать следует, обращая внимание на состояние плодов: повреждённые или больные яблоки следует отсортировывать. Также важно не ронять плоды, укладывать аккуратно, без давления.

Классика. Хранение в погребе

Это самый распространённый и эффективный способ, если у вас есть прохладный погреб, подвал или утеплённый гараж.

Каждое яблочко аккуратно протираем сухой тканью (но не моем!). Внимательно осматриваем и отбираем только идеальные плоды, без вмятин, червоточин и пятен. Черешок лучше не обрывать.

Хранить можно в деревянных ящиках: укладываем яблоки в один слой, желательно так, чтобы они не касались друг друга. Для прослойки подойдут сухие опилки лиственных пород, древесная стружка, чистый песок. Это предотвратит передачу влаги и распространение гнили от одного плода к другому.

Яблоки лучше хранить на бумаге или соломе. Фото © Freepik

Также можно разместить на стеллажах: полки застилаем бумагой или соломой и раскладываем яблоки в один слой плодоножками (в народе их ещё называют хвостиками) вверх.

Условия: идеальная температура — от 0°C до +4°C. Влажность — высокая, 85–90%. Обязательна хорошая вентиляция.

Хранение в полиэтилене: проще некуда

Этот простой вариант подойдёт для городских жителей, у которых нет погреба, но есть вместительный холодильник.

Отбираем целые и сухие плоды. Яблоки мочить нельзя!

Для хранения понадобятся плотные полиэтиленовые пакеты (на 1,5–3 кг). Наполняем каждый пакет яблоками, плотно завязываем и делаем в пакете несколько совсем небольших отверстий (можно зубочисткой) для выхода углекислого газа. Яблоки сами создадут внутри пакета нужную атмосферу.

Яблоки можно хранить и в полиэтилене, главное — не мочить их. Фото © Freepik

Условия: размещать пакеты в отделении холодильника для овощей и фруктов, где температура обычно составляет +3°C... +6°C.

Пересыпание (переслаивание)

Способ, проверённый временем и опытом наших родителей. Он позволяет хранить большой урожай в таре с надёжной изоляцией плодов друг от друга.

Протираем яблоки сухой тканью. Но не моем их.

Берём ящики, коробки (деревянные или картонные). Дно покрываем слоем сыпучего материала (2–3 см). Далее выкладываем яблоки так, чтобы они не соприкасались. Засыпаем их полностью. Следующий ряд плодов — и снова засыпка, и так до верха ящика. Последний ряд яблок вновь укрываем — к примеру, древесной стружкой.

Для пересыпки неплохо подходят сухие опилки лиственных пород, луковая или гречневая шелуха, мох или вермикулит. Не используйте материалы с сильным запахом (в частности, опилки хвойных пород), так как яблоки его впитают.

Заворачивание в бумагу — она стерпит даже это

До сих пор распространённый и очень практичный старый дедовский метод не потерял актуальности.

Соберём любую чистую (без типографской краски) бумагу: пергамент, бумажные полотенца, салфетки, офисную бумагу или старые газеты (но сначала проверяем, что текст не отпечатывается на руках).

Для хранения яблоки можно заворачивать в бумагу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Каждое яблоко заворачиваем индивидуально. Это предотвратит распространение возможной гнили и испарение влаги. Подготовленные таким образом плоды укладываем в ящики или коробки в несколько слоёв, хвостиками вверх.

Условия: тару с завёрнутыми по отдельности яблоками можно хранить в любом прохладном и тёмном месте: погребе, на утеплённом балконе, в кладовке.

Современный способ: вакуум в помощь

Более дорогой, но крайне эффективный метод для тех, кто ценит удобство и в высшей степени полную сохранность. Яблоки должны быть чистыми и абсолютно сухими.

Раскладываем их по специальным вакуумным контейнерам с прозрачными стенками (желательно, чтобы они лежали в один слой). Откачиваем воздух с помощью насоса. В такой среде нет кислорода, а значит, процессы окисления и гниения практически останавливаются, продукты не окисляются, рост портящих их бактерий заметно снижается. Поскольку возможность возникновения плесени исключается, в таких ёмкостях удаётся существенно увеличить сроки хранения — от двух до пяти раз — по сравнению с иной тарой.

Вакуумный пакет — удобный способ хранения яблок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Framarzo, © Freepik

Условия: контейнеры можно поместить в том же погребе или в холодильнике. Главное — не забывать периодически проверять сохранность вакуума.

Золотые правила успеха

Сортируйте яблоки. Разные сорта храните отдельно друг от друга. Не мойте! Естественный восковой налёт (маслянистая плёнка) — лучшая защита.

Раз в 2–3 недели проведывайте свои запасы и удаляйте плоды, которые начали портиться.

Важно: не храните близко к картошке! Яблоки, лежащие рядом с картофелем, впитывают его крахмальный запах и сами выделяют этилен, от которого картофель быстро прорастает.

Выберите способ, который подходит именно вам, и наслаждайтесь вкусом лета до тёплых дней.

