В Кремле вручили премию «МОЯ МАРКА»

5 сентября в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца прошёл один из самых масштабных праздников этой осени — церемония вручения премии «МОЯ МАРКА».

Вечер стал настоящим фестивалем юных дарований и ярких звёзд российской эстрады. На одной сцене собрались Елена Север, Вячеслав Манучаров, Алсу, Ольга Бузова, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Милана Хаметова, Газан, Аслан Shukasha, Цу Е Фа, а также детские творческие коллективы: DanceMarka, Podioma, «Эльданс», «Триумф», Royalkids, «Феерия», «Джига-дрыга», АШТ «Живописная», ПаRкет, Urban Mouse, «Волшебный мир театра», «Империя», FlameTeam, Элегия, ДМТ «Созвездие добра», театр-студия Елены Зайцевой, «Тонус-арт» и многие другие.

«МОЯ МАРКА» подвела итоги народного голосования и вручила награды в рамках Всероссийского творческого слёта «Лучшие из лучших» — проекта, который объединил талантливых ребят из всех уголков страны. В этом году награды получили юные артисты, проявившие себя в вокале, хореографии, театральном искусстве и художественном чтении.

«МОЯ МАРКА» — это платформа, где дети и подростки из разных регионов могут заявить о себе. Для многих ребят кремлёвская сцена становится первым серьёзным шагом в большое искусство», — отметила генеральный директор премии Елена Лапик.

В этот вечер в Кремле царила особая атмосфера: сотни детских сердец бились в унисон, напоминая о том, что будущее российской культуры рождается здесь и сейчас.

Погружение в творчество для зрителей началось в Гербовом фойе. Зажигательный флешмоб коллектива ДМТ «Созвездие добра» из Рязани стал ярким стартом вечера, а выступления юных артистов в номинации «Художественное чтение» показали, насколько многогранен талант детей.

Яркое впечатление на зрителей произвёл проект «Ящик желаний» «Лаборатории кинопроцесса»: дети и взрослые писали самые сокровенные мечты и опускали их в волшебный ящик. «Все желания обязательно сбудутся, ведь они загаданы от всего сердца», — уверена продюсер проекта Анастасия Мымрикова.

Не меньший интерес вызвал стенд Московского театра кукол: заслуженная артистка РФ Ольга Вереникина и актриса Марина Мухаева познакомили гостей с историей театра и позволили всем желающим «поводить» настоящих театральных кукол. За прекрасную возможность познакомиться с деятельностью театра кукол мы благодарны директору Московского театра кукол Людмиле Редько и художественному руководителю театра Борису Голдовскому.

С каждым годом премия «МОЯ МАРКА» расширяет географию участников, объединяя сотни детей, педагогов и родителей. Награды премии — это живой диалог поколений, где искусство становится связующим звеном.

Присуждение премии «МОЯ МАРКА» вызвало всплеск эмоций и в зале, и среди победителей:

Елена Масько, руководитель отдела по внешним коммуникациям АО «Прогресс» (бренд «Фрутоняня»):

«Выбирайте правильную марку — марку № 1! Верное решение родители принимают уже 25 лет: «Фрутоняня» четверть века производит качественное, полезное и очень вкусное питание для самых маленьких потребителей. За эти годы выросло новое поколение, и они сами уже становятся родителями. Мы делаем классный продукт, его едят наши дети — это и есть главный критерий, главный гарант. Сегодня мы получили не просто награду, а подтверждение признания людей. Это большая честь и большая ответственность. Но я уверена, что мамы и папы ценят наш труд и оценят наши новинки. Растите детей в любви, «Фрутоняня» — поможет!»

Ксения Казакова, директор по маркетингу компании «Лебедяньмолоко», бренд молочной продукции «Лебедяньмолоко»:

«В этом году у нас юбилей — нам сто лет! Секрет нашего долголетия в нашей натуральности, открытости перед покупателем и прозрачности каждого этапа производства. Мы твёрдо убеждены: натуральность молочных продуктов — это не временный тренд, а ежедневная необходимость. Мы производим наши продукты так, как готовим их для своей семьи — с искренней заботой и ответственностью».

Наталия Гутова, руководитель бренда группы «Здоровые продукты Joga»:

«Получить звание «Моя марка» — это и большая честь, и большая ответственность, особенно в номинации «Правильный перекус»! Создать продукт и полезным, и вкусным — нетривиальная задача. Наши технологи (которые по совместительству ещё и волшебники!) нашли идеальный баланс вкуса и пользы. Натуральную сладость и вкус вафлям Joga придают финик и соки. В состав входят три вида муки: нутовая, пшеничная и рисовая, а также секретный ингредиент — комплексная добавка «Любовь и забота». Состав продукта говорит сам за себя! Хочу высказать благодарность от всей нашей компании всем, кто проголосовал за наши вафли Joga. Всегда приятно осознавать, что нас знают и любят! Хочу поделиться новостью (как сейчас говорят — спойлер): сейчас мы разрабатываем новую линейку ЗОЖ-продуктов для взрослых».

Ирина Васильева, директор по маркетингу Global Functional Drinks Rus (торговая марка Fresh Bar):

«Рождение уникальных вкусов Fresh Bar — это результат длительной и слаженной работы высокопрофессиональной команды технологов-разработчиков нашего исследовательского центра, а также маркетологов, изучающих предпочтения потребителей. Напитки Fresh Bar наполнены любовью! Мы стремимся дарить максимальное удовольствие от вкуса своим покупателям, стремимся давать максимально качественный продукт, поэтому сотрудничаем только с лучшими производителями аромакомпонентов. А в 2025 году мы запустили свой собственный высокотехнологичный завод по производству безалкогольных напитков в Воронежской области. Слоган Fresh Bar в 2025 году — «Попробуй фантазию на вкус!» Мы предоставляем максимальное разнообразие фантазийных вкусов и работаем для тех, кто сам задаёт тренды!»

Андрей Мунцов, генеральный директор ООО «Хантинг» — компании-производителя воды «Моя стихия»

«Мы работаем над тем, чтобы вкусная и качественная вода «Моя стихия» была доступна каждому. Сегодня с нами уже более 60 партнёров, включая крупнейшие торговые сети России — «Магнит», «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Магнолия», «О’кей», «Да!», «Верный» и другие. Благодарим потребителей за доверие и высокую оценку качества: совсем скоро вы сможете найти воду «Моя стихия» в ближайшем для вас магазине».

Юлия Дунаевская, руководитель отдела маркетинга и внешних коммуникаций компании ООО «Бэйби опт груп» (торговая марка «Алило»):

«Игрушки Alilo способствуют всестороннему развитию детей. Вообще наш зайчик Alilo — это первый друг малыша. Более полумиллиона довольных детей и спокойных родителей не дадут соврать. Наши игрушки имеют режим «белого шума», что помогает быстрее засыпать. Также они помогают малышу развивать речевые и когнитивные навыки: в умном зайке есть распознавание цветов, игровые механики, записаны мелодии, песни и сказки, которые знает вся страна. Кроме умного зайки, у бренда Alilo есть другие игрушки на развитие внимания, памяти, мелкой моторики, тренировки счёта через интерактивные игры и задания».

Ирина Мейнцер, заместитель генерального директора Центра океанографии и морской биологии «Москвариум»:

«Москвариум» — это уникальное пространство для всей семьи, объединяющее развлечение и образование. Здесь посетители могут наслаждаться красотой морских обитателей и получать знания о жизни океанов и экосистемах. В то же время «Москвариум» — это не только крупнейшая экспозиция водных обитателей. В нашем центре на постоянной основе проходят интерактивные выставки и лекции, детские камерные спектакли и грандиозные водные шоу. Так каждый сможет найти занятие себе по душе! «Москвариум» — это ещё и научный центр. Мы активно сотрудничаем с учёными и исследовательскими институтами, проводя исследования в области океанографии и морской биологии».

Иван Курдюков, коммерческий директор торговой марки Bada Boom:

«Наша продукция — натуральные средства для ванной: содовые бомбочки, пенные гейзеры и твёрдые пены —

конечно же, нравится детям, потому что она превращает обычное купание в маленькое волшебство. Но покупают её и взрослые: они знают, что радость ребёнка — бесценна. Так что наши бомбочки — это удовольствие для всей семьи».

Марина Лищенко, менеджер по рекламе компании Ormatek:

«Современные диваны могут быть очень функциональными, и Ormatek предлагает диваны-кровати, которые станут не просто комфортным вариантом для отдыха, а полноценным спальным местом. Во многом это стало возможным благодаря настоящему анатомическому матрасу, встроенному в диван, с возможностью выбрать предпочитаемую степень жёесткости. Кроме того, среди огромного разнообразия исполнений можно найти цвет и обивку, подходящие именно для вашего интерьера. Диваны-кровати пользуются большим спросом у наших покупателей, поскольку это стильное решение, позволяющее сэкономить пространство и получить все преимущества сна на настоящей кровати».

Партнёр премии — кондитерский концерн «Бабаевский» —подготовил подарки для участников и гостей. Детей – лауреатов творческого конкурса пригласили на экскурсию в Музей истории шоколада и какао (МИШКА). Ребята смогли посетить производственные линии концерна «Бабаевский», старейшего российского кондитерского предприятия, недавно отметившего юбилей — 220 лет.

«Мы очень рады поддержать талантливую молодёжь, подарив лауреатам творческого конкурса «МОЯ МАРКА» возможность своими глазами увидеть процесс изготовления любимых с детства сладостей. Кондитерский концерн «Бабаевский» по праву считается экспертом в тёмном шоколаде, на фабрике выпускается более 80 наименований шоколада, поэтому мы уверены, что наши юные гости по достоинству оценят возможность продегустировать только что сошедшие с конвейера сладости», — поделилась директор МИШКИ Марина Жданович.