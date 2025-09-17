Певица Стоцкая высказалась о сходстве своих детей с Филиппом Киркоровым

Сходство детей Анастасии Стоцкой с Филиппом Киркоровым продолжает будоражить Сеть. Поклонники годами строят теории о внешности её сына и дочери, выдвигая самые разные версии: одни утверждают, что поп-король — родной отец Александра и Веры, другие — что Анастасия выносила наследников артиста.

Сама певица давно не обращает на это внимания. Она комментирует слухи с иронией, спрашивая, зачем ей скрывать правду, будь она такой сенсационной. Знаменитость призналась, что они с Киркоровым иногда в шутку обсуждают внешнюю схожесть её детей с ним.

«Это очень странно, зачем мне это скрывать, если бы это было так. Один вопрос: если отец — Филипп Киркоров, то почему мы молчим и так тщательно это скрываем, объясните», — обратилась Стоцкая к журналистам.