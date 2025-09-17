Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

Итальянский суд согласился на экстрадицию украинца Сергея К. в Германию. Он подозревается в организации подрывов «Северных потоков». Арест был произведен этим летом в районе Римини по просьбе немцев, сообщает oilcapital.ru. Защита намерена обжаловать данное решение.

Ставропольский край

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии после трагического инцидента приостановили работу всех канатных дорог. В данный момент гора закрыта для посещения, включая альпинистов и спасателей, сообщает newstracker.ru. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Республика Удмуртия

Верховный суд Удмуртии подтвердил решение о наказании сиделки пансионата «Сиреневый сад», которая была приговорена к 8 годам лишения свободы за избиение 87-летней пациентки, что привело к её смерти, сообщает udm-info.ru. Апелляция со стороны защиты была отклонена.

Ростовская область

В Ростовской области возбуждено уголовное дело против главы медцентра и пяти его сотрудников, сообщает rostovgazeta.ru. Следствие считает, что в течение нескольких лет они незаконно заработали сотни тысяч рублей, оформляя поддельные документы о профессиональных заболеваниях.

Республика Татарстан

В Бугульме 19-летняя девушка устроила пожар в своей квартире, пытаясь снять видео для TikTok. Как пишет Inkazan.ru, она подожгла коробку и положила её на кровать. После она облила коробку жидкостью. Пламя быстро охватило всю комнату. Сначала она утверждала, что причиной пожара стала неисправная проводка, однако позже выяснилось, что это было самоподжог с целью создания контента.

Волгоградская область

В Волгограде один из жителей не платил за электричество на протяжении трех лет, в результате чего задолженность достигла 86 тысяч рублей. Судебные приставы были не в состоянии взыскать эту сумму, так как у мужчины не имелось ни недвижимости, ни средств на банковских счетах. Ситуация поменялась после изъятия его телевизора, компьютера и микроволновой печи. Как сообщает novostivolgograda.ru, только спустя два дня он смог погасить свой долг полностью.

Нижегородская область

В лесах Нижегородской области один местный житель наткнулся на редкий гриб — ежовик пестрый. Он отличается шляпкой, покрытой мелкими чешуйками, а его вкус, по опыту грибников, напоминает орехи и является довольно необычным. Как уточняет newsnn.ru, данный гриб относится к условно-съедобным и может использоваться в кулинарии, только если собирать молодые экземпляры.

Свердловская область

В Тавде один пенсионер получил 250 тысяч рублей в качестве компенсации за ошибку врачей. Специалисты районной больницы не распознали у него инфаркт мозга, хотя симптомы были явными. Помощь он смог получить только в Тюмени, куда добрался самостоятельно. Как пишет tagilcity.ru, суд признал вину медучреждения и обязал выплачивать компенсацию за причиненный ущерб.

Оренбургская область

Житель Оренбургской области Виктор Болховский, известный как «Маньяк по объявлению», останется в тюрьме. Как сообщает 56orb.ru, недавние слухи о его возможном условно-досрочном освобождении оказались неправдой. Вначале он был приговорен за убийство супруги, но после выхода на свободу вновь начал преступную деятельность, знакомясь с женщинами через объявления в прессе. В 2001 году его приговорили к пожизненному заключению.

Тюменская область

Все банковские счета бывшего губернатора Тюменской области были заморожены. Как пишет nashgorod.ru, это связано с громким делом о национализации компании «Облкоммунэнерго». По данному делу проходят 14 человек и 20 организаций, среди которых экс-заместитель губернатора Тюменской области, действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов со своей супругой.

Омская область

В омском детском саду девочка сломала руку во время прогулки, пока воспитательница отвлеклась на телефонный разговор. По сообщению gorod55.ru, ребенок упал с качели. Воспитатель не вызвала скорую и не сообщила родителям пострадавшей. В больнице у девочки обнаружили два перелома со смещением, и ей пришлось перенести операцию.

Карелия

В Карелии обнаружена масштабная несанкционированная свалка останков животных, сообщает karelinform.ru. После получения информации Республиканским центром ветеринарии на место происшествия оперативно прибыли специалисты. Экспресс-анализ ПЦР, проведённый в тот же день, не выявил признаков опасных инфекций. Ветеринарная служба провела комплекс мер по санитарной обработке территории, использовав передвижную установку для сжигания и обеззараживания. На месте было уничтожено около 700 кг биологических отходов.

Приморский край

Приморский край пострадал от мощных ливневых дождей. По данным vostokmedia.com, метеорологи заранее предупредили население о приближающемся циклоне. Жители Спасского района сообщают о стремительном затоплении улиц. Стихия также нанесла ущерб Лесозаводску.

Башкирия

В Башкортостане введены ограничения на публикацию информации о беспилотных летательных аппаратах и зенитных ракетных комплексах. Радий Хабиров, глава региона, подписал указ, запрещающий размещение фотографий, видеоматериалов и упоминаний о местах запуска или падения дронов. По информации mkset.ru, распространение подобной информации разрешено только через официальные источники, пока в регионе действует особый режим.

Хабаровский край

В Хабаровске был задержан косметолог-гастролёр, сообщает transsibinfo.com. Аферистка находила своих клиенток через объявления в интернете и мессенджерах, работая только по предоплате. После получения аванса мошенница находила разные причины, чтобы перенести назначенные сеансы, а затем пропадала. Также стало известно, что эта женщина обманула жительниц Еврейской автономной области и Иркутска, и ей инкриминируют 14 эпизодов мошенничества.

Новосибирск

Тендер на благоустройство зеленой зоны в парке «Каменка», который находится в Дзержинском районе, не состоялся из-за отсутствия заявок. Это уже второй случай срыва конкурса. Документация была размещена на сайте госзакупок 12 августа, но никто не подал свои предложения, сообщает atas.info. Конкурс был повторно объявлен без изменения условий с начальной стоимостью 56,374 миллиона рублей.

Челябинская область

В Челябинске группа мужчин жестоко избила подростка и стреляла в него в гараже. Мальчика похитили и в течение нескольких часов подвергали жестокому обращению, в том числе стреляя в него из пневматического оружия, требуя от его родителей крупную сумму денег. Об этом сообщило издание kursdela.biz , ссылаясь на источники Следственного комитета России.

ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе арестованы банковские счета бывшего вице-губернатора Олега Чемезова на фоне расследования против уральских «коммунальных олигархов» — владельцев «Корпорации СТС» Алексея Боброва и Артема Бикова, где он выступает в качестве ответчика, сообщает muksun.fm. Генеральная прокуратура потребовала наложить арест и запретить ему выезд за границу.

Хакасия

В Хакасии стали известны условия, при которых местные жители могут рассчитывать на пенсию в размере от 100 тысяч рублей в месяц. Для этого необходимо накопить не менее 630 пенсионных коэффициентов (ИПК), сообщает newkhakasiya.online.

Приморский край

Во Владивостоке прошла самая массовая зарядка в истории Российской Федерации: на городском стадионе собрались 2 907 человек. Мероприятие было зафиксировано официальным арбитром Книги рекордов России, который вручил губернатору региона грамоту о регистрации нового рекорда страны, пишет zr.media.

Красноярский край

В Красноярске два педагога подвергли жестокому обращению 10-летнего мальчика с аутизмом, угрожая ему физической расправой. В связи с этим было возбуждено уголовное дело против учителей. Суд признал одну из педагогов виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и назначил ей 380 часов обязательных работ, а также обязал выплатить семье пострадавшего компенсацию в размере двухсот тысяч рублей, сообщает prmira.ru.

Белгородская область

В Белгородской области в детском саду «Ивушка» были выявлены нарушения после того, как у одного из детей появились телесные повреждения. Как сообщает bel.ru, у малыша обнаружили раны на щеке, большую шишку на переносице и царапину. Сотрудники учреждения не смогли объяснить причины травм, за что медработник и воспитатель получили дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Пермский край