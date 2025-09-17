Владимир Путин
Толпы москвичей штурмуют визовый центр: Ажиотаж из-за сезона Момидзи в Японии

В Москве выстроилась очередь за визами в Японию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANDIE NURHADIYANTO

В Москве образовалась большая очередь в визовый центр Японии. Кадры с людьми, ожидающими подачи документов, опубликовало издание «Осторожно, Москва». Жители столицы собрались в Грохольском переулке, где располагается учреждение.

Как пояснили сотрудники центра, ажиотаж связан с сезонным фактором: в Японии наступил период Момидзи — традиционного любования осенними листьями, который ежегодно привлекает туристов со всего мира.

Сезон Момидзи в Японии — это время, когда миллионы туристов отправляются в страну, чтобы увидеть знаменитое «окрашивание кленов». Осенью парки и горные склоны покрываются яркими красными, жёлтыми и оранжевыми листьями. Этот период длится с сентября по ноябрь и считается одним из самых живописных сезонов года, сопоставимым по популярности с весенним цветением сакуры.

Напомним, ранее несколько стран ЕС — Греция, Испания, Италия, Венгрия и Франция — выступили против инициативы полностью прекратить выдачу виз россиянам. До этого в Брюсселе обсуждали возможность полного запрета въезда для российских туристов.

