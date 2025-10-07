Сохраняя память, создавая комфорт: Трубная площадь открылась после преображения

На Трубной площади в центре Москвы завершили масштабное благоустройство. Работы охватили более 5,4 тысячи квадратных метров. Специалисты привели в порядок постамент монумента воинам правопорядка и обустроили удобную зону отдыха для жителей и гостей города.

Памятник с гранитной колонной высотой 32,5 метра, которую венчает бронзовое изваяние Георгия Победоносца, возвели ещё в 1994 году. С тех пор это место стало центром притяжения. Каждый год здесь проходят церемонии в День сотрудника органов внутренних дел. Близость к станции метро привлекает множество туристов.

Последний раз площадь благоустраивали свыше десяти лет назад, поэтому территория требовала обновления. Мастера отремонтировали и частично заменили гранитное покрытие на площади 3,4 тысячи квадратных метров. Старую плитку сняли и тщательно отсортировали. Те элементы, которые оказались в хорошем состоянии, профессионально очистили и отполировали. После подготовки нового основания гранит уложили, сохранив первоначальный рисунок мощения. Особенно тщательно работали над постаментом памятника: в его основании устранили проседание плит и заменили облицовку.

Для удобства вход в метро оснастили пандусами, что сделало его доступнее для маломобильных граждан. Рядом разбили яркие цветники и засеяли газон площадью 250 квадратных метров. Поздней осенью дополнительно высадят 35 деревьев. Для отдыха на площади разместят 30 скамеек и установят современные урны.

Преображение площади вокруг монумента завершает многолетнюю программу благоустройства прилегающих территорий. Ещё в 2015 году обновили Неглинную улицу, ведущую к Трубной площади. В 2023-м благоустроили часть Цветного бульвара около знаменитого цирка и одноимённой станции метро. Также модернизировали участки Садового кольца, улиц Петровка и Каретный Ряд. А в 2024-м привели в порядок соединяющие их переулки — Большой, Средний и Малый Каретные, 2-й Колобовский и Лихов, создав единый архитектурный ансамбль.