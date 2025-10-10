От парка «Дубрава» до новых маршрутов: Как изменился район Куркино в 2025 году

В Москве подходит к завершению сезон благоустройства. Из более чем 3,2 тысячи объектов почти все уже привели в порядок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Обновление «Дубравы»: Жемчужина парка засияла вновь

Градоначальник рассказал, что в районе Куркино отремонтировали популярный у москвичей парк «Дубрава». Он напомнил, что в 2015 году по просьбе жителей на месте бывшего пустыря создали эту зелёную зону, а после десяти лет использования она потребовала обновления. В «Дубраве» восстановили небольшой пруд, который жители считают главным украшением парка. Специалисты почистили сам водоём и его берега, заменили настил на набережной, а в центре пруда установили домики для птиц. Помимо того, отремонтировали сухой фонтан у главного входа и установили новые комплексы на детских и спортивных площадках

Парк находится в центральной части Куркина — между улицами Юровской, Соловьиной Рощей, Родионовской и Соколово-Мещерской. Его жемчужиной стал пруд площадью 0,26 гектара. Кроме того, «Дубраву» украшают многочисленные деревья: клёны, липы, ели, рябины, лиственницы, ивы и могучие дубы, давшие ему название.

Комплексное благоустройство здесь проводили с апреля по август 2025 года. Для удобства прогулок обустроили пешеходные зоны и велодорожки, установили более 220 скамеек, урн и других архитектурных элементов. Для озеленения засеяли 22 тысячи квадратных метров газона, разбили более 400 квадратов цветников, а также высадили 67 деревьев и свыше 400 кустарников.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

Что обновляют в Москве в 2025 году

Среди более 3,2 тысячи столичных объектов, ремонт которых запланировали на 2025 год, известные достопримечательности — около 700 улиц и примерно 2,4 тысячи дворовых территорий. В программу вошли три вылетные магистрали: Профсоюзная улица, Волгоградский проспект вместе с Марксистской улицей, а также Щёлковское шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами. Продолжились работы в музее-заповеднике «Коломенское», парках Горького и «Сокольники», а также начались на территории олимпийского комплекса «Лужники».

Развитие района Куркино: Комфортная среда для всех поколений

Куркино — это молодой район на северо-западе Москвы, где живёт 33 тысячи человек. К его достопримечательностям относятся ландшафтный заказник «Долина реки Сходни», парки «Дубрава» и «Берёзовая роща», экоцентр «Музей природы» и храм Владимирской иконы Божией Матери. В последние годы здесь многое сделали для комфорта жителей. Так, на одном из пустырей создали парк «Пальмира», который быстро полюбился жителям. Также благоустроили парки «Берёзовая роща» и «Зелёный театр», сад «Усадьба», несколько улиц и территории вдоль Новокуркинского шоссе. Специалисты завершают работы на Куркинском шоссе и Новогорской улице.

Инфраструктура Куркина продолжает развиваться. В этом учебном году в школе № 1298 «Профиль Куркино» построили новый корпус на улице Юровской. Современное здание может принять 550 школьников и 150 воспитанников детского сада, в нём оборудовали учебные кабинеты, спортивные залы и пространства для мероприятий. Для старшего поколения на Соловьиной Роще открыли центр московского долголетия — отличную площадку для общения и творчества.

Спортивная инфраструктура района стала богаче: появились физкультурно-оздоровительный комплекс на Ландышевой улице и спорткомплекс «Сталкер» на Машкинском шоссе. Также реконструировали каток с искусственным льдом на Соловьиной Роще. Преобразилась и социальная инфраструктура: отремонтировали библиотеку № 239 на Родионовской улице, также подходит к завершению комплексная реконструкция педиатрического отделения поликлиники № 219.