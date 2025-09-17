В России запускают шоу «Победители» в жанре тактической игры

В России запускают новое телешоу в жанре тактической игры «Победители». Его участниками станут более 100 человек со всей страны, это обычные люди: врачи, пожарные, учителя, полицейские, сотрудники служб спасения. Объединяет их одно – на своем посту они каждый день защищают людей.

И в рамках шоу они должны будут пройти профессиональную полосу препятствий, которая создана для спецподразделений. Организаторы обещают испытания на грани человеческих возможностей: настоящая полоса препятствий, спортивные и тактическо-боевые задания на скорость, силу и смекалку, а также стрельба как обязательная дисциплина соревнования.

На первом этапе шоу участников ждет жёсткий отбор, а затем – раунды испытаний, в которых участвуют четыре отряда. Руководство отрядами возьмут на себя наставники – признанные спортсмены. Их имена, как и имя ведущего — звезды российского силового спорта и боевых искусств — создатели проекта пока держат в секрете.