17 сентября, 18:03

У осужденного экс-президента Бразилии Болсонару обнаружили рак кожи

Жаир Болсонару. Обложка © ТАСС / Zuma

Рак кожи у экс-президента Бразилии Жаира Болсонару был подтверждён в ходе недавнего обследования во время его госпитализации. Об этом журналистам рассказал его лечащий врач Клаудио Биролини.

«Из семи подозрительных образований две оказались положительными на плоскоклеточную карциному. Это не самый лёгкий и не самый агрессивный вариант, это промежуточная форма, но всё же тип рака кожи, который может иметь серьёзные последствия», — приводит слова медика издание Terra.

Врач отметил, что опухоли расположены в грудной клетке и на руке.

Накануне сообщалось, что Болсонару был экстренно госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья. В частности, его стали беспокоить частые и интенсивные приступы икоты, сопровождающиеся рвотой и пониженным артериальным давлением.

Напомним, 12 сентября Жаира Болсонару приговорили к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о государственном перевороте. Он был признан виновным в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Наталья Демьянова
