Нарушила табу: Меланию Трамп распекли за платье и помаду на приёме в Лондоне

Первая леди США Мелания Трамп попала под критику за образ на государственном банкете в Лондоне 17 сентября. Как пишет Page Six, на приёме у королевской семьи она появилась в жёлтом платье Carolina Herrera с открытыми плечами и фиолетовым поясом, дополнив образ серьгами с зелёными камнями, распущенными волосами и макияжем с чёрными стрелками и розовой помадой.