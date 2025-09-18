Нарушила табу: Меланию Трамп распекли за платье и помаду на приёме в Лондоне
Обложка © Getty Images / Aaron Chown-WPA Pool
Первая леди США Мелания Трамп попала под критику за образ на государственном банкете в Лондоне 17 сентября. Как пишет Page Six, на приёме у королевской семьи она появилась в жёлтом платье Carolina Herrera с открытыми плечами и фиолетовым поясом, дополнив образ серьгами с зелёными камнями, распущенными волосами и макияжем с чёрными стрелками и розовой помадой.
Часть комментаторов сочла наряд неуместным для формата государственного ужина, отмечая, что открытое платье — табу для подобных мероприятий, хотя цвет многие признали удачным.
Ранее президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон. По данным Reuters, в рамках визита планируются соглашения в сфере науки, технологий и гражданской ядерной энергетики на сумму свыше $10 млрд.