На форуме «Дело в людях» обсудили, как обеспечить экологическое благополучие России

16 сентября Ассоциация менеджеров провела в Москве Всероссийский форум в области ESG «Дело в людях: пространство устойчивых решений». Мероприятие в 18-й раз стало площадкой для обсуждения актуальных трендов в области устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса.

Пленарная сессия форума «Природный капитал как валюта будущего» в этом году была посвящена вопросам сохранения ресурсов и экологической политике. Ведущие эксперты по ESG и устойчивому развитию из крупнейших российских компаний обсудили возможности трансформации природного наследия страны в стратегические преимущества для достижения лидерства в области климата и экосистемных услуг.

Официальную часть мероприятия открыл президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин:

«В условиях постоянных перемен особенно важно удерживать фокус и на таких долгосрочных задачах, как сохранение природного наследия, обеспечение экологической устойчивости. Только системный, комплексный подход позволит бизнесу своевременно реагировать на текущие вызовы и формировать будущее, основанное на ответственности, заботе о планете и долговременных ценностях».

Галина Секиринская, вице-президент, начальник управления устойчивого развития ПСБ, отметила, что сегодня природный капитал становится валютой будущего, а его сохранение и приумножение — прямой вклад в национальные цели развития России.

Фото © Предоставлено Life.ru

На дискуссионной панели «Устойчивое развитие на старте в призме HR» участники проанализировали потенциал повестки устойчивого развития для формирования сильного HR-бренда компании и эффективного командообразования.

«В профессиональной команде, объединенной общими ценностями, таланты и лидерские амбиции раскрываются наиболее полно, что делает достижимыми большие стратегические цели. Расширять инструментарий для эффективной работы с кадрами необходимо, совершенствуя программы обучения и менторства, следуя принципу открытой карьерной лестницы, поощряя креативность и поддерживая командообразующие активности. Помогая сотрудникам преодолевать барьеры и совершенствоваться, мы укрепляем командное лидерство», – отметила Светлана Ковтун, руководитель направления по обучению и развитию персонала УК «Альфа-Капитал».

«Пространство устойчивых решений – лучшее описание ценности Форума. «Дело в людях» может стать катализатором совершенствования практик устойчивого развития. Объединяя компании, государство, некоммерческий сектор, медиа и общество, форум предоставляет возможность для создания комплексных инновационных и еще более эффективных инициатив, направленных на реальные позитивные изменения», — заявила Мария Залунина, директор по корпоративной социальной ответственности АО «Национальная Медиа Группа».

Особое внимание на мероприятии было уделено инструментам, практикам и технологиям сохранения природного наследия, нетронутых территорий, которые с каждым годом приобретают все большую ценность на фоне усиливающихся экологических и ресурсных вызовов. Как разрушить барьеры в развитии технологического суверенитета страны, определить наиболее эффективные инструменты для достижения целей устойчивого развития, и что сегодня может сделать бизнес для активного продвижения наукоемких решений, обсудили на форуме участники сессии «Технологии и наука на службе устойчивого развития».

На сессии «Партнерство и коллаборации: как усилить друг друга в развитии территории присутствия» эксперты рассмотрели, как межотраслевое сотрудничество способствует внедрению инновационных решений и создает новые возможности в области ESG. В рамках сессии «Этика и ESG-коммуникации» обсудили, как этичное поведение помогает компаниям выстраивать доверительные отношения с клиентами и партнерами, а также избегать ловушек гринвошинга и гринхашинга, оставаясь честными и открытыми.

Помимо классических форматов дискуссий, для участников форума прошли питч-сессии, диспут-батлы и нетворкинг-сессии. Так, сессия «Битва поколений за зеленое будущее» состоялась в формате диспут-батла, на котором участники окунулись в живую дискуссию о том, как разные поколения формируют будущее в области устойчивого развития. На питч-сессиях стартапы, поставщики технологий и НКО представили проекты для крупных корпораций. Особое место программы форума было отведено вопросам стратегии и планирования — эксперты обсудили, как расширять горизонты, следить за инновациями, сохраняя устойчивость бизнеса.

В ходе мероприятия были также анонсированы новые проекты и инициативы в области ESG, в их числе – инициированный Ассоциацией менеджеров проект «Зеленой декларации бизнеса», призванный усилить роль российских компаний в сохранении природы России и глобального климата. Зеленая инициатива предложит бизнесу базовые ориентиры для формирования природоохранной политики компаний в формате добровольных обязательств – таких как отказ от реализации бизнес-проектов на диких нетронутых природных территориях с целью сохранения биоразнообразия и климата.

Также в рамках форума Ассоциацией менеджеров совместно с медиахолдингом CRE был представлен первый рейтинг ответственного строительства (РОСТ). Основная цель рейтинга – привлечение внимания к вопросам корпоративной социальной ответственности (КСО), содействие формированию стандартов качества объектов недвижимости крупного бизнеса через оценку достижений компаний.

Фото © Предоставлено Life.ru