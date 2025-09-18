В учебнике для второго класса появились задачи о грузоподъёмности дронов

Во втором классе российской школы ученикам предлагают решать задачи о грузоподъёмности дронов. Такой пример появился в учебнике математики 2025 года.

В одном из заданий говорится: «Дрон-доставщик за один рейс может перемещать груз в 2 кг, а квадрокоптер — в 5 кг. На сколько килограммов груза больше может перемещать квадрокоптер?»

В учебнике поясняется, что дрон-доставщик — это беспилотник для перевозки небольших грузов вроде еды, лекарств и посылок, а квадрокоптер — более мощный тип дрона.