В учебнике для второго класса появились задачи о грузоподъёмности дронов
Во втором классе российской школы ученикам предлагают решать задачи о грузоподъёмности дронов. Такой пример появился в учебнике математики 2025 года.
В одном из заданий говорится: «Дрон-доставщик за один рейс может перемещать груз в 2 кг, а квадрокоптер — в 5 кг. На сколько килограммов груза больше может перемещать квадрокоптер?»
В учебнике поясняется, что дрон-доставщик — это беспилотник для перевозки небольших грузов вроде еды, лекарств и посылок, а квадрокоптер — более мощный тип дрона.
В последние годы Минпросвещения активно обновляет школьные программы, включая в задания темы, связанные с современными технологиями и цифровой средой. В учебниках всё чаще появляются задачи про гаджеты, интернет-сервисы, робототехнику и беспилотники. По замыслу авторов, это помогает сделать обучение ближе к реальной жизни детей и развивать интерес к техническим специальностям, которые востребованы в экономике будущего.